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Історія успіху маленької громади на Житомирщині

Історія успіху маленької громади на ЖитомирщиніІсторія успіху маленької громади на Житомирщині, яка через помилку у розрахунках могла б не відбутися. Вишевицька сільська ОТГ нині демонструє перші здобутки у новому статусі.

«Спочатку нас подавали, як неперспективну громаду. До складу Вишевицької ОТГ тоді додали зовсім інші населені пункти. Так, с.Межирічка, що за 5 км від нас, і входить у нашу об’єднану громаду - не включена до складу громади, натомість включено с.Миньківка, що не входить в ОТГ. Обласна влада пішла нам назустріч і було переглянуто Перспективний план розвитку територіальних громад, ми встигли піти на вибори у 2015 році. Відтак, відбулася Вишевицька сільська об’єднана територіальна громада: 5 населених пунктів 4 сільських рад», - згадує голова громади Сергій Гаврутенко.

За перший рік Вишевицька сільська громада довела свою спроможність та стала прикладом для наслідування іншим. Цей рік показав, що новий статус відкриває нові можливості для громади та перспективи для її розвитку.

За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету реалізовано проект термосанації загальноосвітньої Вишевицької школи, яка минулого року стала опорним закладом: тут утеплені стіни, покрівля, встановлені нові вікна та двері замінено старі світильники на енергозберігаючі. Наприкінці минулого року Вишевицьку ОТГ було відзначено закомплексний підхід у створенніосвітнього простору у громадах.

Опорна школа має 3 філії і тут поступово покращують умови навчання. Лише минулоріч з’явилися 15 комп’ютерів у класі інформатики, ноутбуки, лінгафонна гарнітура та інтерактивна дошкау кабінеті іноземної мови, закуплено навчальний матеріал для уроків захисту вітчизни.

У закладі навчаються 157 дітей. Організоване перевезення учнів здійснює новенький шкільний автобус, який закуплено по програмі співфінансування «30х70».

Нині Вишевицька громада працює над наповненням власного бюджету впевнено крокує до щасливого майбутнього. «Маємо сподівання, що держава нас підтримає і у цьому році, але і самі працюємо над збільшенням бюджету громади. Працюємо з підприємцями, оскільки основні надходження у бюджет громади – це із землі та зарплат. І я думаю: майбутнє у нас є!», - говорить С.Гаврутенко.
Історія успіху маленької громади на Житомирщині
Історія успіху маленької громади на Житомирщині
Історія успіху маленької громади на Житомирщині
Історія успіху маленької громади на Житомирщині
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