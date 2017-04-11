В Овруцькому районі поліція закрила незаконний пункт прийому металобрухту (ФОТО)

Нелегальною господарською діяльністю в обійсті своєї тещі займався 25-річний молодик. Правоохоронці вилучили майже тонну брухту чорних металів й електронні ваги. Триває досудове розслідування, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
У с. Черепині Овруцького району дільничні офіцери поліції виявили пункт прийому металобрухту у приватному домоволодінні місцевих жителів. Однак під час перевірки жодних дозволів (ліцензій) на зайняття подібним видом господарської діяльності мешканці не мали.
– У домоволодінні 57-річної господині проживають дочка та її цивільний чоловік. Ніхто з них офіційно не працює. Очевидно, для заробітку підприємливий зять і вирішив скуповувати металобрухт у селян, не будучи суб’єктом підприємницької діяльності і особливо не переймаючись наявністю відповідних дозволів, - розповів т.в.о. начальника Овруцького ВП ГУНП Віталій Боровський.
Поліцейські задокументували нелегальні операції з металобрухтом, а 10 квітня в обійсті було проведено санкціонований обшук. У результаті з підсобного приміщення правоохоронці вилучили 860 кг брухту чорного металу, електронні ваги та інші предмети, які свідчили про незаконну діяльність.
Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.213 (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування за вказаним фактом триває.
Водночас поліцейські нагадують громадянам про існуючу заборону здійснення прийому брухту чорних і кольорових металів, а також будь-яких операцій з ним особами, які не включені до переліку суб’єктів відповідного господарювання і не мають ліцензій. Також кримінально караними діяннями вважаються надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту та організація таких пунктів. За чинним законодавством за це передбачено покарання у вигляді штрафу (від 25 500 до 34 000 гривень), виправних робіт строком до 2 років або обмеженням волі на 1 рік.
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