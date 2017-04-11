Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 13:11 – В Овруцькому районі поліція закрила незаконний пункт прийому металобрухту (ФОТО) 
  • 10:21 – Директор КП закупив у свого зятя будматеріали, не повідомивши про конфлікт інтересів 
  • 20:52 – Житомирська команда «T-SQUAD» продовжує перемагати! 
  • 19:55 – Укомплектовувати госпітальні округи та перепрофільовувати лікарні на Житомирщині будуть госпітальні ради 
  • 19:52 – На Житомирщині директор комунального підприємства закупив у свого зятя будматеріали, не повідомивши про конфлікт інтересів 

Директор КП закупив у свого зятя будматеріали, не повідомивши про конфлікт інтересів

Директор КП закупив у свого зятя будматеріали, не повідомивши про конфлікт інтересівКоростишівською місцевою прокуратурою забезпечено розгляд у суді адміністративного протоколу про вчинення керівником комунального підприємства корупційного діяння, передбаченого ч.1, ч.2 ст. 172-7 КУпАП, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Йдеться про те, що директор комунального підприємства «Черняхів-Добробут» Черняхівської селищної ради, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, порушив вимоги Закону України «Про запобігання корупції» та не вжив заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів.

Зокрема, у грудні 2016 року уклав договір купівлі-продажу будівельних матеріалів на суму понад 21,5 тис грн. із приватним підприємцем, з яким перебуває у родинних стосунках – є його тестем.

При цьому директор не повідомив у передбачений законом спосіб Черняхівську селищну раду про наявність виникнення конфлікту інтересів.
Постановою суду посадовця визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 172-7 КУпАП та накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 3400 грн.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 69
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині директор комунального підприємства закупив у свого зятя будматеріали, не повідомивши про конфлікт інтересів
» У Коростенському районі депутат проголосувала за виділення собі двох гектарів землі
» На Житомирщині покарано ще одного депутата за допущення конфлікту інтересів
» На Житомирщині ще одного посадовця притягнуто до відповідальності за допущення конфлікту інтересів
» На Житомирщині посадовця покарано за адміністративне правопорушення
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
У коаліції розповіли про майбутнє уряду Гройсмана
Трагедія в Балаклії – це абсолютна диверсія, - Зубко
Юрій Терентьєв прокоментував ситуацію щодо проведеного обшуку АМКУ
НАБУ завершило розслідування стосовно помічниці заступника голови Апеляційного суду Київської області
Ціле покоління не матиме пенсій – голова Пенсійного фонду
Тиллерсон предложит Путину возвращение в "Большую восьмерку" в обмен на уход из Сирии – СМИ
Європарламент проголосував за безвіз Україні
Вибух у Санкт-Петербурзі. Теракт для закручування гайок?
Нові антикорупційні органи України поки не показали результатів - МВФ
Турция запретила своим судам посещать порты оккупированного Крыма – Гройсман
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Роботи в журналістиці
Илон Маск показал прототип Tesla Model 3
Україна посіла п'яте місце у світі в рейтингу з розвитку електрокарів
І.Маск заявив про готовність запуску проекту зі збереження відновлюваної енергії в Україні
Не вздумайте брать новый iPhone сейчас. Это ловушка
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+