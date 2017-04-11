Директор КП закупив у свого зятя будматеріали, не повідомивши про конфлікт інтересів

Коростишівською місцевою прокуратурою забезпечено розгляд у суді адміністративного протоколу про вчинення керівником комунального підприємства корупційного діяння, передбаченого ч.1, ч.2 ст. 172-7 КУпАП, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Йдеться про те, що директор комунального підприємства «Черняхів-Добробут» Черняхівської селищної ради, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, порушив вимоги Закону України «Про запобігання корупції» та не вжив заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів.
Зокрема, у грудні 2016 року уклав договір купівлі-продажу будівельних матеріалів на суму понад 21,5 тис грн. із приватним підприємцем, з яким перебуває у родинних стосунках – є його тестем.
При цьому директор не повідомив у передбачений законом спосіб Черняхівську селищну раду про наявність виникнення конфлікту інтересів.
Постановою суду посадовця визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 172-7 КУпАП та накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 3400 грн.