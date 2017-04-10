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Житомирська команда «T-SQUAD» продовжує перемагати!

8-9 квітня 2017 року у м. Києві з успіхом пройшли Всеукраїнські танцювальні змагання «HIP HOP INTERNATIONAL UKRAINE-2017», які були відбірковим етапом Міжнародного Чемпіонату світу "HIP HOP INTERNATIONAL", що відбудеться у Лос-Анжелесі у серпні цього року. Змагання зібрали у столиці нашої держави велику кількість колективів сучасного танцю з усіх куточків України - Одеси, Харкова, Вінниці, Дніпра, Чернігова, Сум та інших міст, повідомили zamkova.info в прес-службі творчого об'єднання «Академія зірок».
Житомирська команда «T-SQUAD» продовжує перемагати!

Головував у журі президент Національної асоціації "HIP HOP INTERNATIONAL" в Україні Євген Кулаковський.

Лауреатами ІІ премії у танцювальних змаганнях (у дорослій віковій категорії) стали учасники відомої серед молоді житомирської танцювальної команди «T-SQUAD». ВІтаємо їх з перемогою!

І, як сюрприз, повідомимо, що учасники команди «T-SQUAD» та творче об'єднання «Академія зірок» вже закінчують підготовку нового, грандіозного за масштабами танцювального чемпіонату, який проходитиме на Житомирщині і об'єднає численну творчу молодь нашої держави.

Команда «T-SQUAD» діє у молодіжному творчому об'єднанні «Академія зірок» більше десяти років і за цей вагомий проміжок часу зарекомендувала себе тільки з кращої сторони. Учасники колективу є володарями Гран-прі міського фестивалю сучасної молодіжної творчості «Зоряні надії», неодноразовими лауреатами регіональних молодіжних фестивалів «Teen Wave», «Полісся DANCE», «Hip Hop Point», абсолютними переможцями житомирського творчого проекту «Музичний ринг», а також організаторами низки танцювальних конкурсів та змагань, які проводяться щорічно і користуються популярністю серед молоді.

Навесні 2015 року танцювальний колектив «T-SQUAD» став володарем І премії Всеукраїнського фестивалю сучасного танцю «Глобал Денс Фест» у м. Києві.

Нещодавно, у лютому 2017 року, учасники команди «T-SQUAD» здобули І місце (у дорослій віковій категорії) у широкомасштабному Всеукраїнському танцювальному чемпіонаті «The Challenge-2017», який також проходив у м. Києві.

Чергова перемога талановитих танцюристів, якою, сподіваємось, будуть гордитися не тільки їх численні шанувальники, а й усі молоді танцюристи Полісся, довела, що Ті-скводівці завжди попереду!
Житомирська команда «T-SQUAD» продовжує перемагати!
Житомирська команда «T-SQUAD» продовжує перемагати!
Житомирська команда «T-SQUAD» продовжує перемагати!
Житомирська команда «T-SQUAD» продовжує перемагати!
Житомирська команда «T-SQUAD» продовжує перемагати!
Житомирська команда «T-SQUAD» продовжує перемагати!
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