Житомирська команда «T-SQUAD» продовжує перемагати!

8-9 квітня 2017 року у м. Києві з успіхом пройшли Всеукраїнські танцювальні змагання «HIP HOP INTERNATIONAL UKRAINE-2017», які були відбірковим етапом Міжнародного Чемпіонату світу "HIP HOP INTERNATIONAL", що відбудеться у Лос-Анжелесі у серпні цього року. Змагання зібрали у столиці нашої держави велику кількість колективів сучасного танцю з усіх куточків України - Одеси, Харкова, Вінниці, Дніпра, Чернігова, Сум та інших міст, повідомили zamkova.info в прес-службі творчого об'єднання «Академія зірок».
Головував у журі президент Національної асоціації "HIP HOP INTERNATIONAL" в Україні Євген Кулаковський.
Лауреатами ІІ премії у танцювальних змаганнях (у дорослій віковій категорії) стали учасники відомої серед молоді житомирської танцювальної команди «T-SQUAD». ВІтаємо їх з перемогою!
І, як сюрприз, повідомимо, що учасники команди «T-SQUAD» та творче об'єднання «Академія зірок» вже закінчують підготовку нового, грандіозного за масштабами танцювального чемпіонату, який проходитиме на Житомирщині і об'єднає численну творчу молодь нашої держави.
Команда «T-SQUAD» діє у молодіжному творчому об'єднанні «Академія зірок» більше десяти років і за цей вагомий проміжок часу зарекомендувала себе тільки з кращої сторони. Учасники колективу є володарями Гран-прі міського фестивалю сучасної молодіжної творчості «Зоряні надії», неодноразовими лауреатами регіональних молодіжних фестивалів «Teen Wave», «Полісся DANCE», «Hip Hop Point», абсолютними переможцями житомирського творчого проекту «Музичний ринг», а також організаторами низки танцювальних конкурсів та змагань, які проводяться щорічно і користуються популярністю серед молоді.
Навесні 2015 року танцювальний колектив «T-SQUAD» став володарем І премії Всеукраїнського фестивалю сучасного танцю «Глобал Денс Фест» у м. Києві.
Нещодавно, у лютому 2017 року, учасники команди «T-SQUAD» здобули І місце (у дорослій віковій категорії) у широкомасштабному Всеукраїнському танцювальному чемпіонаті «The Challenge-2017», який також проходив у м. Києві.
Чергова перемога талановитих танцюристів, якою, сподіваємось, будуть гордитися не тільки їх численні шанувальники, а й усі молоді танцюристи Полісся, довела, що Ті-скводівці завжди попереду!
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.