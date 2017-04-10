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Укомплектовувати госпітальні округи та перепрофільовувати лікарні на Житомирщині будуть госпітальні ради

Укомплектовувати госпітальні округи та перепрофільовувати лікарні на Житомирщині будуть госпітальні радиУкомплектовувати госпітальні округи, складати плани розвитку та перепрофільовувати лікарні на Житомирщині будуть госпітальні ради? повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

Про мету та процедуру формування госпітальних округів розповіли журналістам сьогодні, 10 квітня, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута та т.в.о. начальника управління охорони здоров’я ОДА Віктор Лучків.

«Створення госпітальних округів упорядковує структуру медичних закладів, виробляється форма надання медичної допомоги, де основною одиницею має стати медична послуга. Всі розрахунки будуть вестися відповідно до кількості наданих послуг. Основна мета цієї реформи – наближення медичної послуги до пацієнта та підняття якості цієї послуги», – зазначив Ярослав Лагута.

За його словами, на вторинному рівні існує на сьогодні система центральних районних лікарень, міських, міськрайонних. Створення ж госпітальних округів передбачає зміни у цій системі.

«У кожному з госпітальних округів має бути лікарня надання екстреної медичної допомоги, лікарня/лікарні інтенсивної допомоги з особливим акцентом надання хірургічних послуг, тому що вони не є базовими, але потребують високої кваліфікації лікаря, а професіоналізм будується, у першу чергу, на практиці, на кількості проведених операцій», – розповів Ярослав Лагута.

Як зазначив Віктор Лучків, при плануванні округів бралися до уваги відстані, якість доріг, а також, враховуючи думку фахівців, напрацьовані шляхи пацієнтів до лікарень.

«Після створення округів відбувається другий етап – формування госпітальної ради. Це буде дорадчий орган, куди увійдуть представники усіх територій, які приєднані до одного округу. Вони ж прийматимуть рішення, що буде у цьому госпітальному окрузі функціонувати. Якщо, наприклад, є лікарня інтенсивного лікування другого рівня, то вони будуть думати, де зробити таку лікарню першого рівня. У їхні функції входитиме перепрофілювання лікарень. Після цього госпітальна рада має сформувати план розвитку округу на 5 років», – розповів Віктор Лучків.

Довідково:

22 березня 2017 року розпорядженням Кабміну було затверджено перелік та склад госпітальних округів Житомирської області. Відповідно до нього на Житомирщині створюється 4 госпітальні округи з центрами у таких містах: Житомир, Бердичів, Новоград-Волинський і Коростень.
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