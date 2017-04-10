У Житомирі відкрили сезон атракціонів

На вихідних у житомирському парку культури і відпочинку імені Юрія Гагаріна та Гідропарку відбулось відкриття весняно – літнього сезону роботи атракціонів «Парк розпочинає качати!», повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
Керівництво КП «Парк» наголошує на безпечному відпочинку та пояснює, що із-за погодних умов поки, що атракціони не працюватимуть кожного дня , а лише у святкові та вихідні дні.
«Атракціони у центральному парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна та Гідропарку перевірені на технічну справність та готові знову катати відвідувачів. Але тільки з настанням покращення погодних умов, ми зможемо працювати кожного дня», - повідомила заступник директора КП «Парк» Ольга Кузьмінська.
Дирекція КП «Парк» запрошує житомирян долучатись до заходів, які відбуватимуться на території парків та активно відпочивати разом з родинами.
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