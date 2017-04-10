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На Житомирщині за фактами неподання е-декларацій розпочато п’ять кримінальних проваджень

На Житомирщині за фактами неподання е-декларацій розпочато п’ять кримінальних провадженьНовоград-Волинською місцевою прокуратурою, як спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції, під час вивчення стану додержання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вимог Закону України «Про запобігання корупції», виявлено порушення, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Установлено, що начальник Новоград-Волинського міського відділу держреєстрації актів цивільного стану, перебуваючи на посаді станом на 01.09.2016, не виконала вимоги п. 2 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції» та не подала щорічної декларації за 2015 рік протягом 60 календарних днів після початку роботи системи, тобто з 01.09.2016 по 30.10.2016.

Відомості про зазначене правопорушення Новоград-Волинською місцевою прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст.366-1 КК України.

Наразі у кримінальному провадженні розпочато досудове розслідування, яке проводить Новоград-Волинський відділ поліції ГУ НП в області.

Порушення вимог антикорупційного законодавства такої категорії непоодинокі.

Зокрема, нещодавно місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення ще одного кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України. Йдеться про працівника 10-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Новоград-Волинський УДСНС України в області. Пожежний, звільнившись зі служби з 01.02.2017, не виконав вимоги ч.2 ст.45 Закону України «Про запобігання корупції» щодо подачі декларації при припиненні діяльності.

На даний час триває досудове розслідування, яке проводять місцеві органи поліції.

Додамо, що усього органами прокуратури області протягом березня 2017 року за фактами неподання е-декларацій розпочато 5 кримінальних проваджень за ст.366-1 КК України.
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