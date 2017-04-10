У Житомирі проходить фестиваль військового патріотичного кіно «Позивний Зеніт»

У Житомирі розпочався фестиваль військового патріотичного кіно у твоєму місті – «Позивний Зеніт», повідомили zamkova.info
в Житомирській ОДА.
З 10 квітня по 10 травня у кінотеатрі імені Івана Франка показуватимуть цикл п’яти національних фільмів «Позивний Зеніт» режисерів Анни Мартиненко та Тетяни Кулаковської.
«Детальна правда про те, як жили і воювали бійці, покаже громадянам України, що треба поважати і цінувати військових, які охороняють мирне життя. Учасники АТО, на якій би позиції вони не воювали, почують до болю знайомі їм думки та переживання. Як сказав один з героїв наших фільмів: «На передовой оно везде так – одинаково», війна і в Широкіно, і в Іловайську, і в Авдіївці – скрізь однаково страшна», – розповідають режисери фільмів.
Автори представляють більше 70 інтерв’ю з військовослужбовцями семи ротацій добровольчого Зведеного Загону ПС ЗСУ.
Хронометражі фільмів циклу – 49-55 хвилин. Фільми озвучені музикою українських виконавців – Орестом Лютим, гуртом «Крихітка» та Katya Chilly Group.
Показ буде здійснюватися у вихідні дні о 9.15 год., а у будні – за замовленням.
Замовити груповий перегляд фільмів можна за телефонами: 098-992-93-02, 067-411-17-92.