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В Житомирі будуть досліджувати зміни рівня якості життя

В Житомирі будуть досліджувати зміни рівня якості життяВимірювання динаміки розвитку міста буде проходити в рамках програми City Progress Index, яку запроваджує агенція "Спільні Зусилля". City Progress Index – це комплексний рейтинговий моніторинг змін рівня якості життя у містах, їхньої інвестиційної привабливості та інституційної спроможності муніципалітетів. Меморандум про співпрацю із агенцією підписав житомирський міський голова Сергій Сухомлин:
"Для нас – це своєрідний виклик. Адже це інструмент оцінки нашої роботи, роботи депутатського корпусу у порівнянні з іншими містами. Думаю, що при цій системі оцінки ми зможемо об’єктивно бачити, які міста розвиваються, а які "пасуть задніх".

Індекс динаміки розвитку міст оцінює три компоненти: якість життя у місті, інвестиційну привабливість та інституційну спроможність органів місцевого самоврядування, наголосив голова правління агенції "Спільні Зусилля" Руслан Рохов:
"Міряємо місто не з іншими, а з самим собою. А міста між собою будуть порівнюватися за рівнем прогресу. В цьому році ми аналізуємо результати по попередньому року, а вже рівень прогресу ми представимо в наступному році, коли вже буде порівняльна база двох років. Цей індекс об’єднує ряд показників, і ми спробували об'єднати їх в один показник, індекс з набором інструментів, для того, щоб він міг слугувати навігаційною панеллю для міста, щоб міський голова розумів, на чому вони роблять ставку в розвитку".

До системи моніторингу, окрім Житомира, вже долучились 10 міст України. У найближчий час цю кількість планують збільшити до 20.

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