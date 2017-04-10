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У Житомирі поліція затримала злодія-рецидивіста

У Житомирі поліція затримала злодія-рецидивіста 19-річний молодик в обласному центрі займався злодійським промислом, викрадаючи ґаджети, необачно залишені власниками без нагляду у лікувальних закладах. Нині достеменно встановлена його причетність щонайменше до трьох подібних випадків. Досудове розслідування триває, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

У ході перевірки раніше судимих осіб на вчинення крадіжок мобільних телефонів за низкою заяв житомирян, поліцейські встановили особу, причетну до окремих із них.

– Це 19-річний житель обласного центру. Незважаючи на молодий вік, він уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та незаконне заволодіння транспортним засобом. Нині ніде не працює. Натомість продовжує промишляти крадіжками, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.

Поліцейські встановили, що молодик занадився у відділення житомирських лікарень. Переважно покладався на вдачу: якщо на очі потрапляв залишений без нагляду пацієнтами чи медпрацівниками телефон або планшет, швидко забирав і, не привертаючи зайвої уваги, йшов геть. Таким чином підозрюваному у лютому місяці вдалося викрасти з лікарняної палати хірургічного відділення вартісний мобільник 36-річної житомирянки. А наприкінці березня з процедурного кабінету міської дитячої лікарні він поцупив телефон медсестри вартістю 5 тисяч гривень.

Окрім того, молодик не гребував крадіжками ґаджетів у школярів. Наприкінці лютого йому вдалося викрасти мобільник 8-річної школярки просто з роздягальні навчального закладу.

У рамках подальшого досудового розслідування поліцейські встановлюють місцезнаходження викрадених речей і продовжують перевіряти підозрюваного на причетність до інших подібних злочинів.

За чинним законодавством молодикові може загрожувати до 3 років позбавлення волі.
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