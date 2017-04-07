СБУ оголосила про підозру судді Коростенського міськрайонного суду

Повідомлення про підозру судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області вручили співробітники регіонального Управління СБ України та слідчі прокуратури за погодженням із заступником Генпрокурора, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на прес-групу УСБ України в Житомирській області.
У 2015 році, розглядаючи цивільний позов, суддя безпідставно визнала право власності на офісно-житловий комплекс площею понад 1300 м2 у Києві за підставною юридичною особою. Для надання подоби законності своєму рішенню служителька Феміди «порадила» адвокату позивача які саме документи сфабрикувати, щоб виграти справу.
Судді оголошено про підозру за ч. 4 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) та ч. 1 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.