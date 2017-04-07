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На Житомирщині заборонено розробку шести родовищ з покладами бурштину

На Житомирщині заборонено розробку шести родовищ з покладами бурштинуЗа клопотанням прокуратури області Житомирським окружним адміністративним судом винесено ухвали про зупинення дії оскаржуваних дозволів. Відтак, на час розгляду справ в суді, приватним підприємствам заборонено проведення будь-яких геолого-пошукових робіт та дослідно-промислової розробки ділянок надр бурштину на території Зимухінської, Козюківської і Тетерівської ділянок в Овруцькому, а також Замисловицької, Правобережної та ділянки «Стрілка»в Олевському районах, загальною площею понад 18 тис га., повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як повідомлялося раніше, прокуратурою Житомирської області встановлені факти протиправної видачі Державною службою геології та надр України 6 спеціальних дозволів товариствам «Амбер Холдинг», «РайтСолюшн», «Компанія «Надра Галичини» на здійснення геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянок надр бурштину на позаконкурсній основі.

З метою припинення порушення вимог законодавства у сфері надрокористування та скасування вищезазначених незаконних дозволів, прокуратурою області, в інтересах обласної ради, заявлено шість позовів до адміністративного суду.

На даний час за усіма позовами відкриті провадження.

Також, з метою недопущення початку проведення геологічних робіт на площі понад 18 тис га, прокуратурою подано клопотання про заборону їх здійснення вищезазначеними товариствами, які судом задоволено.

Таким чином, дію 6 оскаржуваних спеціальних дозволів зупинено.
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