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На Житомирщині поліція закрила наркокухню, організовану рівнянином (ФОТО)

На Житомирщині поліція закрила наркокухню, організовану рівнянином (ФОТО)6 квітня працівники Овруцького відділення поліції провели санкціонований обшук у домоволодінні жителя райцентру, звідки вилучили амфетамін, прекурсори та обладнання для виготовлення психотропу. За попередніми даними, організатором наркокухні є житель Рівненської області. Триває досудове розслідування, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Перевірка наявної інформації про можливе зберігання заборонених речовин привела поліцейських до будинку жителя райцентру. Його домоволодіння знаходиться фактично на околиці і віддалене від сусідських обійсть.

Попередньо правоохоронцям було відомо, що за цією адресою проживає пенсіонер. Його 35-річний син лише час від часу навідується до батька, приїжджаючи з Рівненщини. На момент прибуття поліцейських у домоволодінні знаходилися літній господар, його син та ще один 39-річний товариш з Рівненської області.

У результаті проведеного обшуку у підсобному приміщенні правоохоронці виявили справжню наркокухню, обладнання якої та специфічні інгредієнти красномовно свідчили про виробництво заборонених речовин. З приміщення було вилучено низку приладів, ємності з прекурсорами та готовий психотроп – амфетамін. Усе це нині направлено на експертне дослідження.

За попередніми відомостями, виготовленням психотропу займався гість з Рівненщини. Однак поліцейські у рамках кримінального провадження перевіряють цю інформацію, як і можливі факти розповсюдження амфетаміну.

Про рівнянина відомо, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності. На Житомирщину приїхав за запрошенням сина господаря будинку, з яким познайомився на Рівенщині.

Нині досудове розслідування проводиться за ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Після офіційних висновків експертів щодо вилученого вирішуватиметься питання про остаточну правову кваліфікацію події.
На Житомирщині поліція закрила наркокухню, організовану рівнянином (ФОТО)
На Житомирщині поліція закрила наркокухню, організовану рівнянином (ФОТО)
На Житомирщині поліція закрила наркокухню, організовану рівнянином (ФОТО)
На Житомирщині поліція закрила наркокухню, організовану рівнянином (ФОТО)
На Житомирщині поліція закрила наркокухню, організовану рівнянином (ФОТО)
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