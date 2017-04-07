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Марина Порошенко відвідає Житомирщину

Марина Порошенко відвідає ЖитомирщинуУ п’ятницю, 07 квітня, дружина Президента України, голова Фонду Порошенка Марина Порошенко відвідає Житомирську область, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

У рамках робочого візиту Марина Порошенко відвідає екологічний ліцей №24, де разом із дітьми учасників АТО створять розділ про Житомирську область у «Книзі Миру».

Також дружина Президента України візьме участь у роботі тренінгу для спеціалістів психолого-медико-педагогічних консультацій, який проходить у рамках програми Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації».
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