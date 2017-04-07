На Звягельщині поліція викрила грабіжника пенсіонера (ФОТО)

равоохоронці встановили, що 24-річний житель Новоград-Волинського району уночі заліз до будинку пенсіонера та на очах у переляканого господаря забрав його заощадження. Нині розпочато досудове розслідування, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
5 квітня до поліції звернувся 69-річний житель с. Кленова із повідомленням про пограбування. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Новоград-Волинського відділу поліції.
Пенсіонер розповів, як уночі 4 квітня прокинувся та відчув, що у будинку є хтось сторонній. Він увімкнув світло та побачив незнайомця. Той нишпорив усюди по кімнаті.
На питання господаря, що той робить у його хаті, парубок його «заспокоїв»:
- Все нормально, спи, діду, - витягнув з-під скатертини 1000 гривень заощаджень та пішов геть.
Вкрай шокований та наляканий пенсіонер тільки наступного дня оговтався, прийшов до сільради та розповів, що з ним трапилося. Тоді до поліції і надійшло повідомлення про злочин.
Як було встановлено, грабіжник розбив шибку у віконці біля дверей та, просунувши крізь нього руку, відчинив двері. Далі нишпорив у хаті, шукаючи гроші та цінні речі. Господар будинку прокинувся тоді, коли злодій вже знайшов його сховок з документами та грошима.
- Пенсіонер зміг описати незваного нічного гостя, тож за прикметами вдалося встановити його особу, - розповів начальник Новоград-Волинського відділу поліції Юрій Кононенко. – 24-річний місцевий житель вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців, був раніше засуджений за вчинення майнових злочинів.
У скоєнні пограбування пенсіонера молодик зізнався.
Нині триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Молодику загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.