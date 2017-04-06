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Поліцією затримано трьох нападників на ювелірний магазин на Житомирщині (ФОТО)

Поліцією затримано трьох нападників на ювелірний магазин на Житомирщині (ФОТО)Подія мала місце 4 квітня у м. Новограді-Волинському. Група невідомих осіб у масках, з битою та зброєю у руках, увірвалися до місцевої ювелірної крамниці та винесли звідти цінні прикраси на майже мільйон гривень. Уже наступного дня поліцейські викрили та затримали розбійників, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Операція зловмисників тривала близько 10 хвилин, за які вони встигли несподівано увірватися до ювелірного магазину, залякати продавця, розбити вітрини й винести найцінніші золоті вироби. Таке повідомлення надійшло до Новоград-Волинського відділу поліції близько 16.40 4 квітня.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої з’ясували, що у приміщення ювелірки, де знаходилася одна продавчиня, увірвалися двоє чоловіків у масках. За словами працівниці закладу, один з них тримав у руках биту, інший – предмет, схожий на пістолет. Погрожуючи фізичною розправою, невідомий битою розтрощив скло на вітрині, потому обидва вихопили лотки із золотом та втекли. Сума збитку склала майже 850 тисяч гривень.
Поліцією затримано трьох нападників на ювелірний магазин на Житомирщині (ФОТО)
– Подія була кваліфікована як розбійний напад (ст.187 Кримінального кодексу України). На місці в ході огляду було вилучено низку речових доказів, поліцейські опитали свідків і очевидців злочину та провели інші першочергові заходи для встановлення причетних до розбою осіб, - розповів начальник Новоград-Волинського відділу поліції Юрій Кононенко.

19-річного звягельчанина поліція затримала 5 квітня у метрополітені м. Києва. Хлопець ніс габаритну сумку, що видалася підозрілою правоохоронцям. Під час огляду у ній виявили золоті ювелірні вироби із цінниками. У ході перевірки хлопець зізнався у злочині. Як з’ясувалося, молодик мав намір здати у столичному ломбарді награбоване.

Двох його поплічників-однолітків, які також виявилися звягельчанами, поліцейські теж затримали уже у райцентрі. Молодики у розбої зізналися і пояснили його банальним бажанням розбагатіти.
Поліцією затримано трьох нападників на ювелірний магазин на Житомирщині (ФОТО)
– Попередньо встановлено, що до злочину хлопці готувалися кілька місяців. Безпосередньо у день вчинення переодягнулися у під’їзді найближчого будинку, а потім, після нападу, спалили усі речі, сподіваючись тим самим знищити докази своєї причетності, - продовжив Юрій Кононенко.

У результаті проведених санкціонованих обшуків поліцейські вилучили золото та інші речові докази.

Двох із підозрюваних було затримано у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. До слова, нині триває судовий розгляд матеріалів за фактами незаконних заволодінь транспортними засобами у м. Новограді-Волинському, до яких причетний один із нинішніх фігурантів розбою.

За чинним законодавством молодикам може загрожувати від 8 до 15 років позбавлення волі.
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