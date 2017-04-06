Поліцією затримано трьох нападників на ювелірний магазин на Житомирщині (ФОТО)

Подія мала місце 4 квітня у м. Новограді-Волинському. Група невідомих осіб у масках, з битою та зброєю у руках, увірвалися до місцевої ювелірної крамниці та винесли звідти цінні прикраси на майже мільйон гривень. Уже наступного дня поліцейські викрили та затримали розбійників, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Операція зловмисників тривала близько 10 хвилин, за які вони встигли несподівано увірватися до ювелірного магазину, залякати продавця, розбити вітрини й винести найцінніші золоті вироби. Таке повідомлення надійшло до Новоград-Волинського відділу поліції близько 16.40 4 квітня.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої з’ясували, що у приміщення ювелірки, де знаходилася одна продавчиня, увірвалися двоє чоловіків у масках. За словами працівниці закладу, один з них тримав у руках биту, інший – предмет, схожий на пістолет. Погрожуючи фізичною розправою, невідомий битою розтрощив скло на вітрині, потому обидва вихопили лотки із золотом та втекли. Сума збитку склала майже 850 тисяч гривень.
– Подія була кваліфікована як розбійний напад (ст.187 Кримінального кодексу України). На місці в ході огляду було вилучено низку речових доказів, поліцейські опитали свідків і очевидців злочину та провели інші першочергові заходи для встановлення причетних до розбою осіб, - розповів начальник Новоград-Волинського відділу поліції Юрій Кононенко.
19-річного звягельчанина поліція затримала 5 квітня у метрополітені м. Києва. Хлопець ніс габаритну сумку, що видалася підозрілою правоохоронцям. Під час огляду у ній виявили золоті ювелірні вироби із цінниками. У ході перевірки хлопець зізнався у злочині. Як з’ясувалося, молодик мав намір здати у столичному ломбарді награбоване.
Двох його поплічників-однолітків, які також виявилися звягельчанами, поліцейські теж затримали уже у райцентрі. Молодики у розбої зізналися і пояснили його банальним бажанням розбагатіти.
– Попередньо встановлено, що до злочину хлопці готувалися кілька місяців. Безпосередньо у день вчинення переодягнулися у під’їзді найближчого будинку, а потім, після нападу, спалили усі речі, сподіваючись тим самим знищити докази своєї причетності, - продовжив Юрій Кононенко.
У результаті проведених санкціонованих обшуків поліцейські вилучили золото та інші речові докази.
Двох із підозрюваних було затримано у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. До слова, нині триває судовий розгляд матеріалів за фактами незаконних заволодінь транспортними засобами у м. Новограді-Волинському, до яких причетний один із нинішніх фігурантів розбою.
За чинним законодавством молодикам може загрожувати від 8 до 15 років позбавлення волі.