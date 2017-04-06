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Депутати облради підтримали відшкодування до 20% на сонячні батареї та електростанції

Депутати облради підтримали відшкодування до 20% на сонячні батареї та електростанціїЖителям Житомирської області з обласного бюджету відшкодовуватимуть 15% від вартості сонячних електростанцій та 20% від вартості сонячних батарей та дахових панелей, а також обладнання і матеріалів для використання альтернативних джерел енергії, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

Таку ініціативу голови ОДА Ігоря Гундича підтримали сьогодні, 06 квітня, на сесії депутати обласної ради. Таким чином депутати збільшили фінансування програми енергоефективності (Програма стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки) до 2,5 млн грн.

«Жителі Житомирщини, використовуючи енергію сонця, зможуть вже у 2017 році забезпечувати власні потреби в електроенергії або продавати електроенергію державі за «зеленим» тарифом. Долучайтеся і встановлюйте сучасне енергоефективне обладнання – ми підтримаємо», – прокоментував голова ОДА Ігор Гундич та подякував депутатам обласної ради за підтримку.

Відповідно до рішення, на обладнання і матеріали, спрямовані на використання альтернативних джерел енергії – теплонасосну систему для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання і систему сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання для фізичних осіб відшкодовуватиметься 15% від суми кредиту, але не більше 50 000 грн, для ОСББ, ЖБК – 15% від суми кредиту.

На приватні сонячні електростанції та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них для фізичних осіб буде відшкодовуватися 20% від суми кредиту, але не більше 50 000 грн».

Також зміни до Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки передбачають збільшення фінансування на 2017 рік до 2,5 млн грн, які спрямовуватимуться як на обладнання з використанням альтернативних джерел енергії, так і на «теплі кредити».

За довідками щодо кредитування можна звертатися за адресою: м. Житомир, м-н імені С. П. Корольова, 3/14, каб. 110. Телефон: (0412) 47-47-12.
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