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Житомир підписав меморандум про співпрацю з представниками 10 інших міст

Житомир підписав меморандум про співпрацю з представниками 10 інших міст3 квітня представники міст учасників проекту «Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», що реалізується Асоціацією міст України, Норвезькою асоціацією місцевих і регіональних влад (КС), Норвезьким інститутом міських і регіональних досліджень (НІБР) та фінансується МЗС Норвегії, підписали Меморандум про співпрацю з 10-ма містами України (Вінниця, Івано-Франківськ, Рівне, Херсон, Чернівці, Житомир, Тернопіль, Черкаси, Чернігів), повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

Після підписання Меморандуму в Україні створено робочу групу до складу якої увійшло по три представника від кожного з міст.

Від Житомира участь у мережі ефективності беруть директор департаменту бюджету та фінансів Сергій Гаращук, заступник директора департаменту економічного розвитку Борис Пахолюк та депутат Житомирської міської ради Василь Шевченко.

На початковій конференції щодо старту робочих груп з підвищення ефективності в сферах економіки та фінансів ознайомилися з методологією проекту.

Загальними цілями мереж ефективності є: покращення ефективності публічних послуг, допомога муніципалітетам виправдати сподівання мешканців через надання високоякісних послуг, постійне покращення вмінь та навичок, навчання як ефективно використовувати ресурси через правильне управління фінансами.

Робочі групи з підвищення ефективності в Україні надають можливість місту Житомиру отримати:

професійне спілкування в межах груп;

можливість порівнювати своє місто з іншими та вчитися кращим практикам;

використовувати аналітичні дані для прийняття ефективних рішень, підготовки стратегії та програм соціально-економічного розвитку міста;

аргументувати прийняття рішень для ради та громади;

використовувати дані для лобіювання в органах державної влади.
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