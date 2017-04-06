Парк розпочинає «Качати»!

8 та 9 квітня офіційно відкривається весняно-літній сезон у парку ім. Ю. Гагаріна, і в ці дні запускаються атракціони, починають працювати торгівельні точки з їжею та напоями, повідомили zamkova.info
в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
«Щосуботи та щонеділі ми плануємо проведення різноманітних концертів, розважальних програм, які будуть цікаві, як дітям, так і дорослим. Звертаємося до благодійних фондів, громадських та комерційних організацій взяти участь у культурній програмі для житомирян. Важливо аби кожен міг знайти собі заняття чи розвагу до душі – чи то сім’я з дітьми, чи закохана пара, чи компанія підлітків», - говорить Ніна Рябенко, начальник управління культури.
Спектр заходів доволі широкий – туристичні маршрути, спортивні ігри та розваги, майстер-класи, виступи музичних та театральних колективів просто неба, заняття йогою, англійською чи навіть просто відпочинок на свіжому повітрі.
Запрошуємо усіх, хто хоче показати себе і розказати про свою діяльність, запрошуємо брати участь у розважальній програмі вихідного Житомира!
Місця вистачить усім!