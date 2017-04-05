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На Житомирщині молодь активно садить ліс

На Житомирщині молодь активно садить лісЗ особливою старанністю загортає землею корінці молодих деревець учениця Житомирського вищого професійного училища-інтернату Надія Янкова. Вона навіть рукавичок не вдягла, як того вимагають правила техніки безпеки. Бо ж добре знає, що садіння лісу - справа, яка потребує дбайливих жіночих рук, адже виросла у сім´ї лісівника, повідомили zamkova.info в прес-службі Житомирського ОУЛМГ.

Вчора вона разом зі своїми однокурсниками та студентами-екологами Житомирського державного технологічного університету та викладачами приєдналися до Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу – в твоїх руках».

На території Станишівського лісництва державного підприємства «Житомирське лісове господарство» молодь разом з лісівниками висаджували саджанці сосни та модрини. До цієї благородної справи приєдналися і перший заступник начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Ільїн, голова Глибочицької сільської ради Сергій Сокальський.

Студентка 2 курсу університету Віта Шомко переконана, що екологи, як ніхто, мають піклуватися про нашого зеленого друга, тому посадити навесні своє дерево - вважає святим обов’язком.

«Вважаю, що наша молодь має добре засвоїти, що ліс – це не тільки те місце, де можна відпочити, назбирати грибів чи ягід, - зауважує Ірина Коцюба, доцент кафедри екології технологічного університету та голова громадської спілки «Час змін». – А це ще й важка копітка праця, і мільйони людей трудяться, аби його виростити. Саме тому ми сьогодні тут.»

«Десь чув, - долучається до розмови Роман Ільїн, - що садіння дерев надає кожному з нас можливість поговорити з нащадками. Бо ж дерева служать багатьом поколінням. Сподіваюся, що через роки хтось подякує нам за створений сьогодні ліс.»
На Житомирщині молодь активно садить ліс
На Житомирщині молодь активно садить ліс
На Житомирщині молодь активно садить ліс
На Житомирщині молодь активно садить ліс
На Житомирщині молодь активно садить ліс
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