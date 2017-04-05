На Житомирщині молодь активно садить ліс

З особливою старанністю загортає землею корінці молодих деревець учениця Житомирського вищого професійного училища-інтернату Надія Янкова. Вона навіть рукавичок не вдягла, як того вимагають правила техніки безпеки. Бо ж добре знає, що садіння лісу - справа, яка потребує дбайливих жіночих рук, адже виросла у сім´ї лісівника, повідомили zamkova.info в прес-службі Житомирського ОУЛМГ.
Вчора вона разом зі своїми однокурсниками та студентами-екологами Житомирського державного технологічного університету та викладачами приєдналися до Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу – в твоїх руках».
На території Станишівського лісництва державного підприємства «Житомирське лісове господарство» молодь разом з лісівниками висаджували саджанці сосни та модрини. До цієї благородної справи приєдналися і перший заступник начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Ільїн, голова Глибочицької сільської ради Сергій Сокальський.
Студентка 2 курсу університету Віта Шомко переконана, що екологи, як ніхто, мають піклуватися про нашого зеленого друга, тому посадити навесні своє дерево - вважає святим обов’язком.
«Вважаю, що наша молодь має добре засвоїти, що ліс – це не тільки те місце, де можна відпочити, назбирати грибів чи ягід, - зауважує Ірина Коцюба, доцент кафедри екології технологічного університету та голова громадської спілки «Час змін». – А це ще й важка копітка праця, і мільйони людей трудяться, аби його виростити. Саме тому ми сьогодні тут.»
«Десь чув, - долучається до розмови Роман Ільїн, - що садіння дерев надає кожному з нас можливість поговорити з нащадками. Бо ж дерева служать багатьом поколінням. Сподіваюся, що через роки хтось подякує нам за створений сьогодні ліс.»
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