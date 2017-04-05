У Житомирі керівнику підрядної організації повідомлено про підозру у розтраті 230 тис грн бюджетних коштів

Житомирська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення директором державної організації, що призвело до розтрати понад 230 тис бюджетних коштів, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Установлено, що у грудні 2016 року директор державної організації, яка входить у сферу управління Державного агентства резерву України та керівник підрядної організації, попередньо змовившись, підробили офіційні документи, чим спричинили збитки державному бюджету на суму 230 396 грн.
Схему розтрати коштів державного бюджету було викрито Житомирською місцевою прокуратурою спільно з Житомирським відділом поліції та Управлінням захисту економіки в області ДЗЕ НП України.
За результатами досудового розслідування керівнику підрядної організації повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
На даний час триває досудове розслідування, яке проводить слідчий відділ Житомирського ВП ГУНП в області.