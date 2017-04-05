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У Житомирі почали реалізовувати проект "бюджету участі", який передбачає зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях міста

У Житомирі почали реалізовувати проект "бюджету участі", який передбачає зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях містаСистему контролю чисельності безпритульних тварин створюватимуть за допомогою електронної ідентифікації мікрочіпами. Крім іншого, планується, що чіпування дозволить також систематизувати реєстрацію і домашніх тварин. Перше чіпування тварин у Житомирі провели під час презентації системи ідентифікації та реєстрації на території комунального підприємства "Центр захисту тварин". Наразі ж вже оголошено процедуру відкритих торгів у системі ProZorro щодо закупівлі 5000 тисяч чіпів, інформують з прес-служби Житомирської міськради. На презентацію системи запросили засновника міжнародної бази даних animal-id.info Віктора Копача, який провів консультації та роз’яснив можливості створення муніципального реєстру на основі сервісу animal-id.info.

"Житомир – перше місто в Україні, яке від муніципалітету закупляє 5000 чіпів. Така кількість чіпів дозволить охопити близько 20 % безпритульних та свійських тварин. Чіпування дозволить ідентифікувати тварин та отримувати інформацію про неї: від вакцинації до контактів власника", – зауважив Віктор Копач.

Кожну тварину фотографуватимуть спеціальним мобільним додатком з позначкою GPS-локації місця відлову. Інформація відразу відображатиметься на сайті animal-id.info. Ідентифікація мікрочіпом і вушною кліпсою стане своєрідною позначкою, яка свідчить про те, що така тварина, як мінімум, була вакцинована. Що стосується чіпування домашніх тварин, то це спрощуватиме виїзд за кордон, адже інформація буде зафіксована у Європейській базі даних, що дозволить пришвидшити перевірки на кордонах. Допоможе чіпування і у випадку, якщо домашній улюбленець загубився.

Відзначимо, що першою прочіпованою твариною у Житомирі став пес народного депутата України Борислава Розенблата.

103fm.com.ua
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