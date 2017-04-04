Житомирське "Полісся" 8 квітня розпочне боротьбу в другому колі національної першості

Найближчої суботи єдиний представник області на Всеукраїнській арені житомирське "Полісся" стартує у другому колі національної першості серед аматорів. Житомиряни вдома прийматимуть одного з лідерів своєї групи команду "СКІФ-Таврія" з Запоріжжя.
"Ми в середини турнірної таблиці, в нас невелика відстань від лідерів. Для нас цей етап у першу чергу важливий як набуття досвіду та організаційних моментів для участі у професійній футбольній лізі України", – зазначає президент житомирського Футбольного клубу "Полісся" Руслан Павлюк.
Стартовий матч другого кола української аматорської ліги розпочнеться на стадіоні "Колос" Житомирського агротехнічного коледжу о 15 годині 8 квітня.
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