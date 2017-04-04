Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 13:32 – Житомирське "Полісся" 8 квітня розпочне боротьбу в другому колі національної першості 
  • 12:45 – Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови райдержадміністрації 
  • 12:36 – Експерти ДСНС працюють на місці підпалу на Житомирському сміттєзвалищі 
  • 12:32 – На Житомирщині переселенців та пенсіонерів безкоштовно вчитимуть фінансовій грамотності 
  • 09:24 – Профільна комісія погодила зміни до обласного бюджету на 2017 рік 

Житомирське "Полісся" 8 квітня розпочне боротьбу в другому колі національної першості

Житомирське "Полісся" 8 квітня розпочне боротьбу в другому колі національної першостіНайближчої суботи єдиний представник області на Всеукраїнській арені житомирське "Полісся" стартує у другому колі національної першості серед аматорів. Житомиряни вдома прийматимуть одного з лідерів своєї групи команду "СКІФ-Таврія" з Запоріжжя.

"Ми в середини турнірної таблиці, в нас невелика відстань від лідерів. Для нас цей етап у першу чергу важливий як набуття досвіду та організаційних моментів для участі у професійній футбольній лізі України", – зазначає президент житомирського Футбольного клубу "Полісся" Руслан Павлюк.

Стартовий матч другого кола української аматорської ліги розпочнеться на стадіоні "Колос" Житомирського агротехнічного коледжу о 15 годині 8 квітня.

103fm.com.ua
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 61
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Комунальному підприємству ФК «Полісся» один рік
» МФК "Житомир" гратиме з одеською "Жемчужиною"
» МФК «Житомир» здобув першу перемогу і готується до наступної гри
» Житомирське "Полісся-2" розгромило малинський "Металург" на старті Кубку області з футболу
» Спортивні новини Житомира
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
НАБУ завершило розслідування стосовно помічниці заступника голови Апеляційного суду Київської області
Ціле покоління не матиме пенсій – голова Пенсійного фонду
Українські виконавці залишили росіян без грошей
Заява фонду «Відродження» з приводу змін до антикорупційного законодавства України
Пособнику голови ДФС обрано запобіжний захід
Вибух у Санкт-Петербурзі. Теракт для закручування гайок?
Нові антикорупційні органи України поки не показали результатів - МВФ
Турция запретила своим судам посещать порты оккупированного Крыма – Гройсман
Белорусский оппозиционер Бондаренко: Лукашенко не удержится в президентском кресле даже до конца этого года
Комітет Європарламенту затвердив безвіз для України
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Илон Маск показал прототип Tesla Model 3
Україна посіла п'яте місце у світі в рейтингу з розвитку електрокарів
І.Маск заявив про готовність запуску проекту зі збереження відновлюваної енергії в Україні
Не вздумайте брать новый iPhone сейчас. Это ловушка
В Китае построена крупнейшая в мире экспериментальная сеть 5G
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+