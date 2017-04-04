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Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови райдержадміністрації

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови райдержадміністраціїСлідчим відділом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування за фактом одержання неправомірної вигоди головою райдержадміністрації та затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як повідомлялося раніше, слідчим відділом прокуратури Житомирської області спільно із спецпідрозділом «К» регіонального Управління СБУ, працівниками НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ керівника району затримано під час одержання ним неправомірної вигоди на суму 5 тис грн безпосередньо у службовому кабінеті.

За таку суму він пообіцяв приватному підприємцю не перешкоджати підприємницькій діяльності, пов’язаній із каменеобробкою.

На даний час обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Довідково: санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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