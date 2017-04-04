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Експерти ДСНС працюють на місці підпалу на Житомирському сміттєзвалищі

Експерти ДСНС працюють на місці підпалу на Житомирському сміттєзвалищіНа Житомирському полігоні побутових відходів після можливого підпалу ввечері 3 квітня, працюють експерти ДСНС, які мають встановити причини пожежі.

«Це був підпал. Охоронець бачив невідомих, які тікали з місця події. І це вже невперше, адже 10 березня була такаж ситуація. Невідомі підпалили схил однієї сторони звалище. І це могли зробити лише ті люди, які знають та розуміють технологію роботи полігону», - повідомив керівник КП «АТП 0628» Сергій Колесник.

Пожежу вдалось загастити за 40 хвилин після отримання повідомлення. Протягом ночі на полігоні чергували працівники КП «АТП 0628».
На початку 2-го пленарного засідання 20 сесії міської ради міський голова Сергій Сухомлин наголосив, що вчора пізно ввечері мав розмову із керівництвом, та подякував працівникам полігону та пожежникам за оперативну роботу:

«Завдяки ефективній та оперативній роботі працівників підприємства, пожежа була ліквідована. Наразі на об'єкт має заїхати спецтехніка для остаточного вирішення проблеми».

Сергій Колесник попросив депутатів міської ради підтримати підприємство та на наступній сесії заслухати начальника Житомирської Нацполіції, адже його звернення по підпалам 10 березня та 3 квітня лишились без відповідей правоохоронців.
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