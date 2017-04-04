На Житомирщині переселенців та пенсіонерів безкоштовно вчитимуть фінансовій грамотності

Навчання є частиною Програми "Фінансова обізнаність для впевнено майбутнього", яку реалізує Міжнародний Благодійний Фонд "Український жіночий фонд" в рамках проекту USAID "Трансформація фінансового сектору". Головна мета проекту – підвищити рівень фінансової грамотності українців для подальшого покращення їх матеріального становища, розповіла під час презентації проекту в Житомирі координатора Програми "Фінансова обізнаність для впевнено майбутнього" Ірина Колковська:
"Найбільший стосунок проект має до простих людей. Його цільовою аудиторією є внутрішньо переміщені особи; люди, які постраждали від конфлікту, і пенсіонери. Суть полягає у проведенні дводенних тренінгів з фінансової грамотності і обізнаності. За період реалізації проекту з лютого по жовтень 2017 року буде проведено 120 дводенних тренінгів в 11 областях України. Житомирщина в цьому списку, тож ми сьогодні тут презентуємо цю Програму".
На Житомирщині означену ініціативу втілює громадська організація "Паритет", експерти якої вже провели пілотний тренінг. Зокрема, на заняттях учасників вчили управляти власним бюджетом, розповідали як не стати жертвою фінансових шахраїв, а також пояснювали основи законодавства щодо захисту прав споживачів. Говорить тренерка Програми Олена Остапчук:
"Одне з найскладніших питань – мотивування людей до того, щоб вони вели або починали вести свій сімейний або особистий бюджет. Спочатку це виглядає як марудна справа – не всі бачать доцільність в цьому, бо нарікають, що ціни все одно зростають. Але зрештою, у на є дуже багато позитивних прикладів. Своїм бюджетом люди можуть керувати тільки тоді, коли починають вести облік витрат і доходів, бо інакше вони не будуть знати, чим керувати".
Аби записати до участі у тренінгу, потрібно зателефонувати за номерами: 097 521 41 29 або 093 513 21 94. До участі у тренінгах запрошують жінок та чоловіків, які постраждали в результаті конфлікту та були змушені переїхати з Донецької та Луганської областей, а також пенсіонерів. До слова, на Донеччині та Луганщині тренінги також проходитимуть. Організатори планують провести по 15 тематичних занять у кожній з цих областей.103fm.com.ua