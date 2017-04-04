Профільна комісія погодила зміни до обласного бюджету на 2017 рік

Постійні комісії обласної ради завершили підготовку до чергової 10-ї сесії обласної ради сьомого скликання. 3 квітня постійна комісія з питань бюджету та комунальної власності опрацювала майже 70 питань порядку денного? повідомили zamkova.info
в прес-службі Житомирської обласної ради.
Одне з найважливіших питань, що розглянули та затвердили депутати – це внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік.
Згідно зі змінами планується розподілити вільні залишки коштів обласного бюджету, сума яких на 1 січня 2017 року становить майже 88 млн грн, а також «депутатських» коштів – 16,8 млн грн. Запропоновано на всі галузі спрямувати 56 млн грн. Майже 35 %, а саме, 18 млн грн, буде витрачено на охорону здоров’я. Зокрема, на проведення ремонтних робіт інфарктного центру в обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського передбачено майже 1,5 млн грн та 6,3 млн грн на його оснащення медичним обладнанням.
Депутати погодили й виділення 500 тис грн на фінансування завдань і заходів передбачених комплексною Програмою забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області на 2016-2020 роки.
Також профільна комісія заслухала інформацію про стан та результати виконання обласних галузевих програм. З-поміж іншого опрацювали питання комунальної власності, серед яких й кадрові, зокрема, погодження кандидатур на посади директорів та призначення виконуючих обов’язків керівників комунальних закладів обласної ради, а також земельні питання.
Розглянули депутати і погодили надання разової грошової допомоги для проведення лікування та проходження реабілітації учаснику антитерористичної операції на суму понад 200 тис грн.
Насамкінець профільна комісія рекомендувала внести на розгляд сесії обласної ради питання розірвання контракту з директором Бердичівського медичного коледжу.
У засіданні постійної комісії, яке тривало впродовж 4 годин, взяли участь перший заступник та заступник голови обласної ради Сергій Крамаренко і Максим Вілівчук, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута.
Варто зазначити, що президія обласної ради відбудеться, 4 квітня, о 14.00 у прес-центрі обласної ради.