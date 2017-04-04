Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 13:32 – Житомирське "Полісся" 8 квітня розпочне боротьбу в другому колі національної першості 
  • 12:45 – Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови райдержадміністрації 
  • 12:36 – Експерти ДСНС працюють на місці підпалу на Житомирському сміттєзвалищі 
  • 12:32 – На Житомирщині переселенців та пенсіонерів безкоштовно вчитимуть фінансовій грамотності 
  • 09:24 – Профільна комісія погодила зміни до обласного бюджету на 2017 рік 

Профільна комісія погодила зміни до обласного бюджету на 2017 рік

Профільна комісія погодила зміни до обласного бюджету на 2017 рікПостійні комісії обласної ради завершили підготовку до чергової 10-ї сесії обласної ради сьомого скликання. 3 квітня постійна комісія з питань бюджету та комунальної власності опрацювала майже 70 питань порядку денного? повідомили zamkova.info в прес-службі Житомирської обласної ради.

Одне з найважливіших питань, що розглянули та затвердили депутати – це внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік.

Згідно зі змінами планується розподілити вільні залишки коштів обласного бюджету, сума яких на 1 січня 2017 року становить майже 88 млн грн, а також «депутатських» коштів – 16,8 млн грн. Запропоновано на всі галузі спрямувати 56 млн грн. Майже 35 %, а саме, 18 млн грн, буде витрачено на охорону здоров’я. Зокрема, на проведення ремонтних робіт інфарктного центру в обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського передбачено майже 1,5 млн грн та 6,3 млн грн на його оснащення медичним обладнанням.

Депутати погодили й виділення 500 тис грн на фінансування завдань і заходів передбачених комплексною Програмою забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області на 2016-2020 роки.

Також профільна комісія заслухала інформацію про стан та результати виконання обласних галузевих програм. З-поміж іншого опрацювали питання комунальної власності, серед яких й кадрові, зокрема, погодження кандидатур на посади директорів та призначення виконуючих обов’язків керівників комунальних закладів обласної ради, а також земельні питання.

Розглянули депутати і погодили надання разової грошової допомоги для проведення лікування та проходження реабілітації учаснику антитерористичної операції на суму понад 200 тис грн.

Насамкінець профільна комісія рекомендувала внести на розгляд сесії обласної ради питання розірвання контракту з директором Бердичівського медичного коледжу.

У засіданні постійної комісії, яке тривало впродовж 4 годин, взяли участь перший заступник та заступник голови обласної ради Сергій Крамаренко і Максим Вілівчук, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута.

Варто зазначити, що президія обласної ради відбудеться, 4 квітня, о 14.00 у прес-центрі обласної ради.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 28
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Бюджет міста Житомира на 2017 рік: загальна характеристика
» Півтора десятки питань розглянули на сесії депутати обласної ради
» Житомирська обласна рада внесла зміни до бюджету на 2013 рік
» На розвиток земельних відносин з обласного бюджету виділено 1,7 млн. гривень
» До бюджету від продажу земель Житомирщини надійшло 22 млн грн
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
НАБУ завершило розслідування стосовно помічниці заступника голови Апеляційного суду Київської області
Ціле покоління не матиме пенсій – голова Пенсійного фонду
Українські виконавці залишили росіян без грошей
Заява фонду «Відродження» з приводу змін до антикорупційного законодавства України
Пособнику голови ДФС обрано запобіжний захід
Вибух у Санкт-Петербурзі. Теракт для закручування гайок?
Нові антикорупційні органи України поки не показали результатів - МВФ
Турция запретила своим судам посещать порты оккупированного Крыма – Гройсман
Белорусский оппозиционер Бондаренко: Лукашенко не удержится в президентском кресле даже до конца этого года
Комітет Європарламенту затвердив безвіз для України
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Илон Маск показал прототип Tesla Model 3
Україна посіла п'яте місце у світі в рейтингу з розвитку електрокарів
І.Маск заявив про готовність запуску проекту зі збереження відновлюваної енергії в Україні
Не вздумайте брать новый iPhone сейчас. Это ловушка
В Китае построена крупнейшая в мире экспериментальная сеть 5G
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+