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Житомирській полігон побутових відходів підпалили невідомі. ПОЖЕЖУ ЛОКАЛІЗОВАНО

Житомирській полігон побутових відходів підпалили невідомі. ПОЖЕЖУ ЛОКАЛІЗОВАНОСьогодні ввечері близько 19.30 невідомі підпалили Житомирський полігон побутових відходів. За попередньою інформацією підпалили тіло полігона невідомі молодики спортивної зовнішності. Одразу на місце події охорона об’єкта викликала поліцію та пожежників, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

«Наразі палає близько 20 соток свіжо складованого сміття полігону зі сторони міста. Два наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група вже працюють на місці. Вже приїхала одна бригада пожежників, чекаємо на другу», - повідомив головний інженер КП «КТП 0628» Андрій Кудак.

Зараз полум’я намагаються загасити силами пожежників та працівників полігону, які мають спеціальне обладнання. На місце події оперативно виїхали радник міського голови Юрій Антіпов та керівник КП «АТП 0628» Сергій Колесник.

«Ми маємо зараз допомогти локалізувати пожежу та не допустити поширення вогню на нові площі полігону. Те, що це підпал – сумнівів немає. Причину таких дій має знайти поліція», - наголосив керівник КП «АТП 0628» Сергій Колесник.

Нагадаємо, що Житомирський полігон побутових відходів був зданий у експлуатацію у 50-х роках минулого століття і наразі там захоронено 13 мільйонів 300 тисяч кубометрів сміття.
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