Влада Житомира вимагатиме від "Житомиргазу" перерахунку оплати для населення

ПАТ "Житомиргаз" звинувачує міську владу обласного центру в блокуванні роботи з установки лічильників житлових будинків. В заяві компанії йдеться, що Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міськради перешкоджає реалізації державної програми з оснащення безкоштовними лічильниками житлових будинків, вимагаючи від компанії документи, які не передбачені чинним законодавством і шантажує мільйонними штрафами. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин, коментуючи ситуацію, наголосив, що прилади обліку ставити треба, але це потрібно робити відповідно до законодавства і такі дії не мають призводити до збільшення оплати за послуги "Житомиргазу". Нагадаємо, що в цьому році ПАТ "Житомиргаз" почав установку загальнобудинкових лічильників. Такими приладами вже обладнані 118 будинків. Після встановлення лічильників мешканцям цих будинків почали приходити значно більші суми на оплату за газ, каже Сергій Сухомлин:"У нас зараз є масові звернення з боку ОСББ, з боку жителів міста, які скаржаться на суттєве зростання оплати за газ. Для прикладу, візьмемо одну платіжку. Родина, яка проживає в звичайній хрущовці, де немає, навіть, колонки (газової – ред.). Якщо ми подивимося в цю платіжку, то обсяг споживання газу на грудень місяць 14,7 куба. Після встановлення будинкового лічильника їм виставляють рахунок на 107 кубів газу".ПАТ "Житомиргаз" вважає протизаконною перевірку, яку провела Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міськради. В газопостачальній компанії стверджують, що встановлення загальнобудинкового вузла обліку газу на існуючому ввідному газопроводі не є будівельними роботами, а відтак не потребує ані техумов, ані подання документів на початок робіт та здачу об’єкту в експлуатацію, які вимагає Інспекція. Позиція останньої протилежна. Говорить начальник Інспекції Сергій Кондратюк:"До засувки у нас йде труба на балансі ПАТ "Житомиргаз". Це їхня труба і, дійсно, на ній вони можуть виконувати ті роботи, які вважають за потрібне, але за наявності дозвільних документів. Після засувки балансоутримувач труби у нас або Житомирська міська рада, або ОСББ. Техумови не були затребувані ані у міської ради, ані в ОСББ. Не подані декларації на початок виконання робіт та на готовність об’єкту до експлуатації".Через відсутність відповідних документів міська влада буде виставляти "Житомиргазу" штрафи. Лише після перевірки одного будинку, де був встановлений загальний лічильник, був пред'явлений штраф у майже 300 тисяч гривень. До того ж, міська рада має намір вимагати від "Житомиргазу" перерахунку платежів, виписаних після встановлення лічильників:"Всі лічильники, які були встановлені на 118 будинках, встановлені незаконно, так як об’єкти не введені в експлуатацію. Відповідно послугу, яку зараз продає "Житомиргаз", продавати не можна. З нашого боку буде звернення до правоохоронних органів, до прокуратури, з виставлення рахунків з боку ПАТ "Житомиргаз" для того, щоб вони зробили перерахунок платіжок населення", – зазначив міський голова Сергій Сухомлин.