Керівництво міста контролює прибирання

Сьогодні, 3 квітня, заступник міського голови Олександр Фещенко разом із керівниками комунальних підприємств, управлінь житлового і комунального господарств міської ради здійснив об’їзд міста з метою огляду прибраних територій, а також виявлення найбільш проблемних ділянок доріг та прилеглих територій, повідомили zamkova.info
в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
«Міський голова анонсував. що раз в два тижні об’їзд по місту з керівниками комунальних підприємств і підпорядкованих ВЖРЕПів і відповідних управлінь. За наслідками сьогоднішнього об’їзду ми побачили, що протокольне доручення виконано не в повному обсязі, яке було зроблено за наслідками попереднього об’їзду. Будуть зроблені певні висновки та дії. Є недоліки по невчасному прибиранні змету і потрібно акцентувати увагу на прибиранні під’їздів та активізуванні поточного ремонту асфальто -бетонного покриття»,-повідомив Олександр Фещенко
За результатами виїзду дано низку доручень щодо прибирання безгосподарських територій, ліквідації стихійних звалищ сміття, приведення у належний стан території міста.Перелік проінспектованих територій:
вул. Велика Бердичівська
вул. Леха Качинського
3 Чуднівський провулок та 4 Чуднівський провулок
вул. Чуднівська
вул. Радивилівська
вул. Троянівська
вул. Перемоги
вул. Чехова
вул. Суріна Гора
Польський бульвар
вул. Клосовського
проспект Миру
вул. Богунська
проспект Незалежності
вул. Східна
вул. Вітрука
вул. Селецька
Звіт про виконану роботу, графіки запланованих робіт, а також перелік безгосподарських територій мають бути подані у п’ятницю до міського штабу з організації і координації робіт з проведення весняного благоустрою.
Нагадаємо, що з 15 березня по 14 квітня 2017 року у місті Житомирі проходить місячник весняного благоустрою.