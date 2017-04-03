Лісопорушники завдали шкоди лісу на суму 86 тисяч гривень

2 квітня 2017 року в ході проведення рейду з охоронилісовихмасивівпрацівникамилісовоїохорониКрасноставськоголісництва державного підприємства «ЛДЛАП Лугинський держлісгосп АПК» бувпоміченийавтомобіль ЗІЛ – 131,завантаженийлісопродукцією породи береза, щовиїжджав з лісу. На вимогупрацівникалісовоїохорони,автомобіль не зупинився, повідомили zamkova.info в прес-службі Житомирського ОУЛМГ.
Працівникамилісгоспуспільно з працівникамиЛугинськоговідділкуполіціїцейавтомобіль і вивантажену з нього лісопродукціювиявили на територіївипалюваннядеревноговугілля в смтЛугини. На місцібулипроведеніслідчідії і складений акт оглядумісцявчиненняправопорушеннявід 03.0304.2017 року.
Виявлено, що в Красноставськомулісництві незаконно зрубано 31 сироростуче дерево берези та 3 деревавільхи, загальноюмасою 9,02 м³. Розміршкоди, заподіянийлісовомугосподарству, становить 86021,99 грн.
Матеріали за цією справою направлені в Лугинський ВП Коростенського ВП ГУНП В Житомирськійобласті.
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