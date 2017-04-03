Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 13:32 – Житомирське "Полісся" 8 квітня розпочне боротьбу в другому колі національної першості 
  • 12:45 – Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови райдержадміністрації 
  • 12:36 – Експерти ДСНС працюють на місці підпалу на Житомирському сміттєзвалищі 
  • 12:32 – На Житомирщині переселенців та пенсіонерів безкоштовно вчитимуть фінансовій грамотності 
  • 09:24 – Профільна комісія погодила зміни до обласного бюджету на 2017 рік 

Лісопорушники завдали шкоди лісу на суму 86 тисяч гривень

Лісопорушники завдали шкоди лісу на суму 86 тисяч гривень2 квітня 2017 року в ході проведення рейду з охоронилісовихмасивівпрацівникамилісовоїохорониКрасноставськоголісництва державного підприємства «ЛДЛАП Лугинський держлісгосп АПК» бувпоміченийавтомобіль ЗІЛ – 131,завантаженийлісопродукцією породи береза, щовиїжджав з лісу. На вимогупрацівникалісовоїохорони,автомобіль не зупинився, повідомили zamkova.info в прес-службі Житомирського ОУЛМГ.

Працівникамилісгоспуспільно з працівникамиЛугинськоговідділкуполіціїцейавтомобіль і вивантажену з нього лісопродукціювиявили на територіївипалюваннядеревноговугілля в смтЛугини. На місцібулипроведеніслідчідії і складений акт оглядумісцявчиненняправопорушеннявід 03.0304.2017 року.

Виявлено, що в Красноставськомулісництві незаконно зрубано 31 сироростуче дерево берези та 3 деревавільхи, загальноюмасою 9,02 м³. Розміршкоди, заподіянийлісовомугосподарству, становить 86021,99 грн.

Матеріали за цією справою направлені в Лугинський ВП Коростенського ВП ГУНП В Житомирськійобласті.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 66
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Житомирщина цьогоріч висадить 10-у частину загальноукраїнського обсягу відтворення лісів
» Ситуація з крадіжками лісу на Житомирщині ускладнюється
» На Олевщині лісопорушники забралися в заказник
» На Житомирщині лісопорушники завдали шкоди лісу на 150 тисяч гривень
» На Житомирщині виявили чергову незаконну рубку лісу
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
НАБУ завершило розслідування стосовно помічниці заступника голови Апеляційного суду Київської області
Ціле покоління не матиме пенсій – голова Пенсійного фонду
Українські виконавці залишили росіян без грошей
Заява фонду «Відродження» з приводу змін до антикорупційного законодавства України
Пособнику голови ДФС обрано запобіжний захід
Вибух у Санкт-Петербурзі. Теракт для закручування гайок?
Нові антикорупційні органи України поки не показали результатів - МВФ
Турция запретила своим судам посещать порты оккупированного Крыма – Гройсман
Белорусский оппозиционер Бондаренко: Лукашенко не удержится в президентском кресле даже до конца этого года
Комітет Європарламенту затвердив безвіз для України
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Илон Маск показал прототип Tesla Model 3
Україна посіла п'яте місце у світі в рейтингу з розвитку електрокарів
І.Маск заявив про готовність запуску проекту зі збереження відновлюваної енергії в Україні
Не вздумайте брать новый iPhone сейчас. Это ловушка
В Китае построена крупнейшая в мире экспериментальная сеть 5G
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+