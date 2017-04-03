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У Житомирі відбудеться Всеукраїнський флешмоб з безпеки дорожнього руху!

У Житомирі відбудеться Всеукраїнський флешмоб з безпеки дорожнього руху! Поліція запрошує житомирян долучитися до проведення масштабних пізнавально-розважальних заходів у центрі міста. Зустріч – 4 квітня о 16.00 на майдані Корольова. Весело і корисно буде усім – і дорослим і малим!

Всеукраїнський флешмоб з безпеки дорожнього руху стартував в Україні 20 березня і нині дістався нашого регіону. Символічний прапор дійства передали рівненські колеги поліцейським Житомирщини. Мета проведення заходу – привернення уваги учасників дорожнього руху до необхідності неухильного дотримання Правил безпеки на дорозі, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Тож 4 квітня о 16 годині на майдані Корольова (майданчик біля Житомирської обласної держадміністрації) усі бажаючі житомиряни – школярі, студентська молодь, дорослі – зможуть долучитися до проведення флешмобу.

Безпосередніми учасниками є поліцейські, їх помічники – юні інспектори дорожнього руху, представники Театру танців «Енергія» і байкери!

Тим часом дітлахи візьмуть участь у конкурсі малюнку на асфальті.

Усе дійство відбудеться під музичний супровід ансамблю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Приходьте, буде цікаво і весело!
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