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На Житомирщині затримано ділків, які організували торгівлю наркотиками біля цвинтарної каплички (ФОТО)

На Житомирщині затримано ділків, які організували торгівлю наркотиками біля цвинтарної каплички (ФОТО)Троє звягельчан виготовляли та продавали марихуану й опій на місцевому кладовищі. Під час затримання наркоділків поліцейським довелося знешкоджувати бійцівських собак, спущених господарем у подвір’я. Досудове розслідування триває, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

– Працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП Житомирщини викрили групу осіб, які займалися виготовленням і збутом наркотиків на території Новоград-Волинського району, - розповів керівник підрозділу Олексій Душейко. – Організував наркобізнес житель райцентру. Підтримку ідеї він знайшов збоку свого брата та товариша. Усі троє раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності, у тому числі й за незаконний обіг наркотиків.

У рамках розпочатого кримінального провадження за фактами збуту наркотичних засобів (ст.307 ККУ) оперативники ретельно документували протиправну діяльність ділків і формували доказову базу. Відтак, було з’ясовано, що наркотовар – марихуана та так звана «ширка» - виготовлявся просто за місцем проживання організатора. За словами фігурантів дикорослу коноплю вони збирали на пустирях, висушували і подрібнювали, а потім фасували на продаж. Для виготовлення опію скуповували маковиння, готовий наркотик реалізовували дозами.

– Клієнтура у ділків була незмінна і давно знайома. Новеньких або невідомих осіб до себе не підпускали. Потенційний покупець спочатку телефонував ділкам, а потім приходив або до обійстя, або у домовлений час на цвинтар, де біля невеличкої каплички вже стояла черга таких же наркозалежних за наступною дозою, - продовжив Олексій Душейко.

29 березня поліцейські Управління протидії наркозлочинності та бійці роти поліції особливого призначення ГУНП в області провели операцію із затримання наркоділків. Утім, потрапити до їх обійстя виявилося не так просто. Господар передбачливо випустив на подвір’я чотирьох бійцівських собак. Тварини не допускали до воріт непроханих гостей і мали стати реальною перешкодою для правоохоронців у разі їх появи. За цей час наркоторговці сподівалися знищити докази своєї протиправної діяльності.

Однак поліцейські спецпризначенці швидко зорієнтувалися у ситуації й усунули небезпеку від агресивних псів, застосувавши спецзасіб і прибравши тварин у вольєр.

У ході санкціонованого обшуку у помешканні поліцейські виявили та вилучили готові наркотичні засоби, сировину та специфічне обладнання для їх виготовлення, грошові кошти, отримані від злочинного бізнесу, мобільні телефони та інші речові докази.

Усіх трьох ділків було затримано за ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Нині судом двох з них взято під варту, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу третьому співучаснику.
У рамках подальшого досудового розслідування поліцейські встановлюють усіх причетних до наркобізнесу осіб.

За чинним законодавством, подібні протиправні дії можуть обернутися для чоловіків 10-річним ув’язненням.
На Житомирщині затримано ділків, які організували торгівлю наркотиками біля цвинтарної каплички (ФОТО)
На Житомирщині затримано ділків, які організували торгівлю наркотиками біля цвинтарної каплички (ФОТО)
На Житомирщині затримано ділків, які організували торгівлю наркотиками біля цвинтарної каплички (ФОТО)
На Житомирщині затримано ділків, які організували торгівлю наркотиками біля цвинтарної каплички (ФОТО)
На Житомирщині затримано ділків, які організували торгівлю наркотиками біля цвинтарної каплички (ФОТО)
На Житомирщині затримано ділків, які організували торгівлю наркотиками біля цвинтарної каплички (ФОТО)
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