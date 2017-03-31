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У “Центрі комплектації” житомиряни можуть сплачувати за товар частинами і отримувати підвищені бонуси

У “Центрі комплектації” житомиряни можуть сплачувати за товар частинами і отримувати підвищені бонусиХочеш якісний ремонт і при цьому зекономити кошти. З “Центром комплектації” житомиряни можуть придбати все необхідне обладнання для опалення, електрики у помешканні і разом з тим - отримати приємний бонус, взяти участь в акції чи й взагалі оплатити за товар частинами.

Магазин “Центр комплектації”, партнер ПриватБанку по програмі лояльності “Бонус Плюс” і “Оплата частинами”, пропонує широкий вибір обладнання - придбати котли, кріплення, інструменти з 3% бонусом можна за адресами - м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 27/23, вул. Київська, 122.

Бонуси зараховуватимуться на клієнтську картку ПриватБанку, зокрема, на спеціальний бонусний рахунок. Розрахуватися накопиченими бонусами є можливість у всіх торгових точках-партнерах програми. Переглянути інформацію про “Бонус Плюс” можна на сайті bonus.pb.ua.

Доступний і спеціальний мобільний додаток “Бонус Плюс”. Там інформація про торгові точки, які є партнерами програми, їхні адреси та розташування на карті міста, а також розмір відсотку бонуса та залишок коштів на бонусному рахунку власника картки.

Сервіс “Бонус Плюс” діє у магазинах-партнерах ПриватБанку. Специфіка сервісу полягає в тому, що за кожну витрачену гривню на спеціальний бонусний рахунок партнер банку по програмі "Бонус Плюс" повертає клієнту від 1 до 20% від суми покупки.

З 23 березня по 24 квітня 2017 року “Центр комплектації” проводить акцію по програмі "Бонус Плюс". У цей період кожен покупець, який зареєструється в акції на сайті bonus.privatbank.ua, отримає 10% на бонусний рахунок замість 3%.

“Центр комплектації” - офіційний дилер котлів “SWAG” у Житомирі, представник фірми “Metabo”. Придбати у магазині цей товар можна за допомогою “Оплата частинами”. Магазин розділить суму покупки на декілька рівних платежів, які легко і непомітно, а головне - без переплат, покупець зможе виплатити за декілька місяців.

Дізнатись про доступний ліміт по сервісу “Оплата частинами” можна на сайті ПриватБанку - сторінка сервісу “Оплата частинами”, а також, зайшовши в інтернет-банкінг Приват24.
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