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Геннадій Зубко: індустріальні парки – нові можливості для регіонального розвитку

Геннадій Зубко: індустріальні парки – нові можливості для регіонального розвиткуРозбудова індустріальних парків – ще одна можливість розкрити на повну силу інвестиційний потенціал регіонів. Адже – це здорова конкуренція, робота з інвестором, нові робочі місця, розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, надходження до місцевого бюджету. Формат індустріального кластеру створює такі умови, коли вже не працівник шукає місце роботи й вакансію, а роботодавець має боротись за робочу силу. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко у Житомирі.

Він повідомив, що наразі на території Житомирської області створено 2 індустріальні парки: «Коростень» та «ЖИТОМИР-СХІД». Напрями - виробництво будівельних матеріалів, машинобудування, приладобудування, деревообробка, виробництво товарів легкої та харчової промисловості, ІТ технології, будівництво логістичного центру та центру з технічного обслуговування та ремонту літаків., повідомляє zamkova.info з посиланням на прес-службу віце-прем’єр-міністра України.
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