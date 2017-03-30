На Житомирщині справу про залишення матір’ю без догляду трьох малолітніх дітей передано до суду

Новоград-Волинською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом залишення матір’ю своїх малолітніх дітей протягом двох діб зачиненими в будинку, за ч.1 ст. 135 КК України, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Установлено, що у лютому цього року мати трьох малолітніх дітей, віком 3, 6 та 8 років, які проживали у селі Пулинського району, залишила на свого чоловіка, а сама зранку спочатку поїхала у справах до смт. Пулини, а потім – в інше село до родичів.
Однак чоловік не став перейматися доглядом малолітніх дітей, а зачинивши їх лютневого дня у будинку без опалення та їжі, також поїхав до родичів, гостювати спільно із дружиною, яка знаючи, що діти залишилися одні і недоглянуті, не вжила ніяких заходів для виправлення такого становища.
В оточенні такої «турботи», позбавлені можливості будь-що змінити, діти були у небезпечному для життя середовищі майже дві доби, до того часу, поки сусіди не забили на сполох та представники сільської ради відімкнули будинок.
Перебування у таких умовах тривалий період закінчився для малолітніх загальним переохолодженням та захворюванням, унаслідок чого вони потрапили до лікарні.
Справу має розглядати Червоноармійський районний суд.
Новоград-Волинська місцева прокуратура забезпечуватиме публічне обвинувачення у кримінальному провадженні.
Наразі, за рішенням суду, усіх трьох неповнолітніх дітей відібрано від горе-батьків та поміщено до центру соціальної реабілітації.
Довідково: санкція зазначеної статті передбачає обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.