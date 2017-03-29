Прокуратура Житомирщини проти незаконного надання бурштинових родовищ площею 18 тис га

Прокуратура Житомирщини в інтересах обласної ради звернулася до суду про скасування незаконних схем одержання приватними підприємствами дозволів на видобуток бурштину на площі понад 18 тисяч га., повідомляє zamkova.info
, з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.
Прокуратурою Житомирської області установлено непоодинокі факти протиправної видачі Державною службою геології та надр України спеціальних дозволів на здійснення геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянок надр бурштину на позаконкурсній основі.
Зокрема, у 2016 році Держгеонадрами видано ТОВ «Амбер Холдинг» спеціальні дозволи на вивчення та розробку двох родовищ бурштину – Зимухінської та Козюківської ділянок загальною площею понад 12181 га та ТОВ «Компанія «Надра Галичини» - Тетерівської ділянки площею понад 906 га, що в Овруцькому районі, а також ТОВ «Райт Солюшн» – Замисловицької, Правобережної ділянок та ділянки «Стрілка» площею понад 5249 га - в Олевському районі.
З метою уникнення процедури аукціону, ці товариства уклали договори оренди ніби то цілісних майнових комплексів, пристосованих для ведення розвідувально-гірничих робіт, а також рухомого майна, необхідного для здійснення геолого-пошукових робіт, серед якого виявились навіть водяні мотопомпи.
Як з’ясувалося, такі «майнові комплекси» розташовані за десятки кілометрів від місць проведення геологорозвідки та, по суті, є лише невеликими частинами будівель або й взагалі підвальними приміщеннями.
Окрім того, Державною службою геології та надр України не враховано, що жодне товариство не отримало законодавчо визначених погоджень від обласної, відповідних районних та місцевих (сільських) рад на одержання відповідних спецдозволів.
За таких обставин, прокуратура Житомирської області звернулась до адміністративного суду в інтересах Житомирської обласної ради із позовами з метою скасування незаконних дозволів на здійснення геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянок надр бурштину площею понад 18 тис га.
Також, з метою недопущення початку проведення геологічних робіт, прокуратурою подано до суду клопотання про заборону їх здійснення вищезазначеними товариствами.