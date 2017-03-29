У Бердичеві поліцейські затримали автомобіль з водієм-браконьєром (ФОТО)

29 березня під час профілактичних заходів у райцентрі працівники Управління превентивної діяльності ГУНП Житомирщини зупинили за порушення Правил дорожнього руху автомобіль. У салоні транспортного засобу було виявлено гумовий човен, рибальські сітки та 6 мішків з рибою і раками. Проводиться перевірка, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Автомобіль «Рено» поліцейські зупинили близько 2.30 на одній з вулиць м. Бердичева. Під час перевірки з’ясувалось, що за кермом перебував 51-річний житель райцентру.
У ході поверхневого огляд інспектори помітили специфічний вантаж, що його транспортував чоловік, і попросили також відкрити багажне відділення.
У результаті працівники слідчо-оперативної групи, що прибули на місце, вилучили рибальські сітки, 6 мішків з живою рибою та раками вагою близько 30 кг, а також гумовий човен.
Усі ці знаряддя вказують на браконьєрський спосіб вилову рибу, відтак за вказаним фактом розпочато перевірку.
Усі матеріали будуть передані до відповідних органів для притягнення порушника до адміністративної відповідальності та вирішення питання щодо вилучених знарядь.