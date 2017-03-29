У Житомирі затримали скупників бурштину із каменями вагою понад кілограма кожен (ФОТО)

28 березня працівники Управління захисту економіки в Житомирській області та бійці спецпідрозділу Управління превентивної діяльності ГУНП Житомирщини затримали автомобіль «Mazda 626», в якому під час огляду було виявлено два камені бурштину вагою близько 3 кг. За цінами чорного ринку їх вартість складає майже 300 тисяч гривень, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
У рамках розпочатого кримінального провадження поліцейські з’ясовують обставини появи каміння у машині.
За її кермом перебував 23-річний житомирянин, а у салоні знаходилось ще двоє пасажирів, жителів Олевщини.
За оперативною інформацією, чоловіки прибули до обласного центру з метою продажу вартісного каміння. Втім замість покупців бурштину їх зустріли працівники поліції.
- Ми володіли відомостями про цю групу осіб і, отримавши підтвердження про їх наміри, затримали під час спроби продати два камені вагою 1,2 кг та 1,8 кг, - розповів заступник начальника ГУНП в Житомирській області Артем Лисогор. – Чоловіки хотіли отримати за свій товар 9 тисяч доларів США.
Нині триває з’ясування всіх обставин. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції. Під час першочергової перевірки було встановлено, що транспортний засіб, на якому прибули затримані, незаконно ввезений на територію України, а номерні знаки, встановлені на ньому, належать іншому авто.
Проводиться досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація події – ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.