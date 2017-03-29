Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 18:23 – Прокуратура Житомирщини проти незаконного надання бурштинових родовищ площею 18 тис га 
  • 15:20 – У Бердичеві поліцейські затримали автомобіль з водієм-браконьєром (ФОТО) 
  • 11:58 – У Житомирі затримали скупників бурштину із каменями вагою понад кілограма кожен (ФОТО) 
  • 11:54 – У Житомирі для прибирання міста та ремонту доріг закуплять 44 одиниці техніки 
  • 11:39 – 3,5 млн грн зекономила Житомирщина у лютому через систему ProZorro 

У Житомирі для прибирання міста та ремонту доріг закуплять 44 одиниці техніки

У Житомирі для прибирання міста та ремонту доріг закуплять 44 одиниці технікиУ Житомирі на КП «УАШ» закуплять 44 одиниці малогабаритної техніки для ремонту доріг та прибирання тротуарів загального використання.

Про це на засіданні виконкому повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

За його словами, найближчими днями буде оголошено тендер на придбання необхідної техніки.

«Зараз вулиці Житомира прибирають чотири пилососи. Вже цього четверга буде об’явлено тендер на закупівлю нової техніки. Додатково ми планували закупити 5 пилососів для прибирання тротуарів, але зараз бачимо можливість закупити 6 одиниць такої техніки. Це малогабаритна техніка, яка чистить тротуари, вулиці та пилососить. Вона буде з комплектуючим навісним обладнанням для чистки тротуарів взимку та їх посипання» - розповів міський голова.

Він також зауважив, що буде закуплено мінінавантажувачі, ручні підмітальні машини, відвали на техніку, трактори та дорожньо-комбіновані автомобілі .

«Якщо ми пройдемо всі процедури закупівлі, то цю техніку ми покажемо у кінці травня. Після цього ми будемо прибирати вулиці та тротуари міста механізовано. Переконаний, що наступної зими, завдяки цій техніці місто прибиратиметься якісно та вчасно», - підсумував Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, депутати підтримали ініціативу міського голови Сергія Сухомлина та виділили 15 мільйонів гривень на придбання техніки для прибирання міста.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 62
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Житомирський міський голова порадив комунальникам повчитися прибиранню вулиць у своїх колег із сусідніх міст та регіонів
» Мер особисто контролюватиме прибирання міста після зими
» Комунальні служби Житомира здійснюють санітарне прибирання міста
» Сергій Сухомлин: «Прибирання тротуарів та зупинок у Житомирі – незадовільне»
» У Житомирі оголошено весняний загальноміський благоустрій та санітарне прибирання міста
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
САП раптово зменшила коло підозрюваних у справі закупівлі метизів для "Укрзалізниці"
Україна вдев’яте приєдналася до всесвітньої Години Землі
Діагноз голови ДФС, встановлений у лікарні «Феофанія», не підтвердився — висновки комісії
С 2014 убыток Укртрансгаза увеличился в 5 раз
Христина Юшкевич: Обсяг відтворення лісів у 2017 році становитиме понад 50 тис. га
Турция запретила своим судам посещать порты оккупированного Крыма – Гройсман
Белорусский оппозиционер Бондаренко: Лукашенко не удержится в президентском кресле даже до конца этого года
Комітет Європарламенту затвердив безвіз для України
«Русские репортеры» предложили подросткам деньги за беспорядки в Стокгольме
В Гааге начались слушания по иску Украины к России из-за Донбасса и Крыма
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Илон Маск показал прототип Tesla Model 3
Україна посіла п'яте місце у світі в рейтингу з розвитку електрокарів
І.Маск заявив про готовність запуску проекту зі збереження відновлюваної енергії в Україні
Не вздумайте брать новый iPhone сейчас. Это ловушка
В Китае построена крупнейшая в мире экспериментальная сеть 5G
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+