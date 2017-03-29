У Житомирі для прибирання міста та ремонту доріг закуплять 44 одиниці техніки

У Житомирі на КП «УАШ» закуплять 44 одиниці малогабаритної техніки для ремонту доріг та прибирання тротуарів загального використання.
Про це на засіданні виконкому повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.
За його словами, найближчими днями буде оголошено тендер на придбання необхідної техніки.
«Зараз вулиці Житомира прибирають чотири пилососи. Вже цього четверга буде об’явлено тендер на закупівлю нової техніки. Додатково ми планували закупити 5 пилососів для прибирання тротуарів, але зараз бачимо можливість закупити 6 одиниць такої техніки. Це малогабаритна техніка, яка чистить тротуари, вулиці та пилососить. Вона буде з комплектуючим навісним обладнанням для чистки тротуарів взимку та їх посипання» - розповів міський голова.
Він також зауважив, що буде закуплено мінінавантажувачі, ручні підмітальні машини, відвали на техніку, трактори та дорожньо-комбіновані автомобілі .
«Якщо ми пройдемо всі процедури закупівлі, то цю техніку ми покажемо у кінці травня. Після цього ми будемо прибирати вулиці та тротуари міста механізовано. Переконаний, що наступної зими, завдяки цій техніці місто прибиратиметься якісно та вчасно», - підсумував Сергій Сухомлин.
Нагадаємо, депутати підтримали ініціативу міського голови Сергія Сухомлина та виділили 15 мільйонів гривень на придбання техніки для прибирання міста.