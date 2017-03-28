3,5 млн грн зекономила Житомирщина у лютому через систему ProZorro

У лютому 2017 року завдяки використанню системи ProZorro Житомирщині вдалося зекономити 3,5 млн грн., повідомили zamkova.info
в Житомирській ОДА.
Про це інформує директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації Олексій Шатило.
«Сума зекономлених коштів від впровадження системи електронних закупівель склала 20,1 млн грн. За лютий 2017 року Житомирській області вдалося зекономити завдяки ProZorro 3,5 млн грн, що вдвічі більше, ніж у січні цього року», – зазначає Олексій Шатило.
Також він додає, що станом на 01.03.2017 року установами області на електронних торговельних майданчиках розміщено 5822 оголошення про закупівлю товарів, робіт та послуг на загальну суму 262,4 млн грн, із яких успішно завершено – 3156 на загальну суму 112,4 млн грн.