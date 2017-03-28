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Яндекс з'ясував, що жителі Житомирщини запитують про час

Яндекс з'ясував, що жителі Житомирщини запитують про часЩомісяця житомиряни задають Яндексу понад 30 тисяч запитів зі словом «час». Вони цікавляться безліччю речей: запитують, як організувати дозвілля, – [як провести час з чоловіком цікаво], просять поради – [в який час краще купляти лотерейний квиток], зазирають у майбутнє – [яка погода очікується в україні найближчим часом].

Яндекс дослідив запитання жителів Житомира та області про час. З’ясувалося, що топ-5 категорій має такий вигляд:

1. Навчання і нові знання
2. Здоров'я
3. Технології і техніка
4. Ігри
5. Цитати

Приблизно третину запитань зі словами «час» і «година» жителі Житомирщини ставлять Яндексу у зв'язку з навчанням або бажаючи отримати довідкову інформацію. Вони шукають у Яндексі розв’язки задач – [як знайти час у фізиці], цікавляться біологією – [що утворюється під час фотосинтезу], вивченням мов – [як по-німецькому буде 1 година дня]; а також хочуть з'ясувати, [в какое время года делалась перепись при ироде], [у який час доби можна побачити на горизонті повний місяць], [какие ордена и медали были во время второй мировой].

Кожне п'яте запитання житомирян до Яндекса зі словом «час» або «година» стосується теми здоров'я і зовнішнього вигляду, наприклад: [чому не можна приймати алкоголь під час курсу антибіотиків], [яким стає м'яз під час скорочення], [если все время втягивать живот что будет].

На третій сходинці – запитання про техніку, інтернет і комп'ютерні програми. Користувачі із Житомирщини хочуть дізнатися, [як перевірити час входу в комп’ютер], [микроволновка самсунг как изменить время нагрева], [как отключить доктор веб на время]. Чимало запитів до Яндекса пов'язано з інтернет-сервісами та соцмережами: [почему на фейсбуке в чате у моего друга высвечивается время а потом он исчезает совсем из чата], [як вконтакті бути весь час онлайн], [за який час товар приходить з аліекспреса].

Наступна за популярністю категорія – запитання про комп'ютерні ігри. Ось кілька прикладів із Житомира та області: [як під час бою в танки подивитися хто скільки настріляв], [що робити якщо скайрім вилітає під час гри], [почему крашится игра unturned прямо во время игры].

Завершують рейтинг запити про цитати. Їх задають, коли хочуть дізнатись автора, значення або повний варіант якогось вислову: [що приходить під час їжі], [время лечит кто сказал], [час збирати каміння що означає].

А іноді житомиряни запитують про час і таке:

[дивитись мультик який йде час]
[як бюджетно провести час з дівчиною]
[які старі будильники цінуються у наш час]
[як виглядає титанік у наш час відео]
[відео на тему чим я займаюсь у вільний час та чому]
[как сохранить свежесть сала во время перелета]
[як вивчити величезний вірш за годину]
[как правильно собирать березовый сок и в какое время]
[какой сегодня день недели и число и время]
[що планують будувати в бердичеві в найближчий час]
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