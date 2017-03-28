У Коростенському районі депутат проголосувала за виділення собі двох гектарів землі

Коростенською місцевою прокуратурою забезпечено розгляд у суді адміністративного протоколу про вчинення депутатом сільської ради Коростенського району корупційного правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Йдеться про те, що місцева учителька, депутат сільської ради, у квітні 2016 року, під час голосування на сесії сільської ради, будучи посадовою особою, уповноваженою на виконання функцій органу місцевого самоврядування, порушила вимоги антикорупційного законодавства та допустила конфлікт інтересів.
Зокрема, під час затвердження рішення щодо надання особисто для неї дозволу на розроблення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для ведення селянського господарства площею 2 га, не повідомила присутніх на сесії депутатів про виникнення реального конфлікту інтересів та не вжила заходів щодо його недопущення. Більше того, депутат особисто проголосувала за позитивне вирішення цього питання.
Суд визнав депутата сільської ради винною у вчиненні адміністративного правопорушення та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3 400 грн.