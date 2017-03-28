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В Житомирской области полиция изъяла из незаконного оборота арсенал оружия и опасных предметов (ФОТО)

В Житомирской области полиция изъяла из незаконного оборота арсенал оружия и опасных предметов (ФОТО)В ходе специальных мероприятий, продолжавшихся в марте, полицейские изъяли у полесян разнокалиберные винтовки, пистолеты, обрезы охотничьих ружей и самодельное оружие, сообщает zamkova.info со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.


В различных тайниках правоохранители обнаружили более 7 сотен патронов, гранаты, почти 400 боеприпасов взрывного действия. Сейчас идет расследование полсотни уголовных производств по данным фактам.

Оперативно-профилактическая отработка Житомирщины проводилось с целью стабилизации криминогенной ситуации, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и порядка. Полицейские проводили комплекс специальных мероприятий, направленных на выявление и изъятие из незаконного оборота опасных веществ и предметов. Правоохранители разъясняли гражданам требования законодательства по владению оружием и проверяли оперативную информацию о возможном ее незаконное хранении.

Наиболее показательными стали мероприятия, проводимые полицией в г. Бердичеве. В частности, 22 марта в квартире 57-летнего бердичевлянина полицейские обнаружили 86 патронов калибра 5,45 мм и 1 патрон калибра 7,62 мм к автоматическому оружию. А из гаража 53-летнего жителя райцентра изъяли 43 патрона калибра 9 мм к пистолету «Макарова», электродетонатор и тротиловую шашку.

24 марта в доме 27-летнего жителя г. Бердичева полицейские нашли почти 70 патронов калибра 9 мм и калибра 5,45 мм, тротиловую шашку, 3 дымовые шашки и запал. В этот же день у работника местного интернатного заведения полицейские обнаружили впечатляющий арсенал: более 350 электродетонаторов и холодное оружие. Часть коллекции, а 52-летний летний мужчина именно так назвал все, что у него обнаружили, он хранил в подсобном помещении учебного заведения.

Некоторые из полесян оружие, по их словам, «находят случайно». Так 25 марта в г. Малине полицейские обнаружили в доме 34-летнего жителя райцентра незарегистрированную винтовку Мосина калибра 7,62 мм и 21 патрон к ней. Мужчина рассказал, что в прошлом году нашел все это на берегу местной реки и оставил себе.

Все обнаруженное в ходе проведенных мероприятий было изъято. Сейчас идет расследование 48 уголовных производств и проведение назначенных экспертиз. Полицейские проверяют происхождение оружия, и не использовалось ли оно для совершения противоправных деяний.

Следует напомнить, что статьей 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

- В целом результатом мероприятий стало проведение более полусотни обысков и изъятие из незаконного оборота 40 единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовок, пистолетов, обрезов охотничьих ружей и самодельного оружия. А также изъято 719 патронов, 5 гранат, 378 боеприпасов взрывного действия, 370 г взрывчатых веществ, - рассказал начальник ГУНП Вячеслав Печененко. - В то же время жители области добровольно сдали в полицию 3 единицы огнестрельного оружия, 1 гранату, 3 боеприпаса взрывного действия и 21 патрон.

Законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности лиц, добровольно сдавших оружие и боеприпасы. Поэтому в апреле в ходе тематического месячника правоохранители будут проводить широкую разъяснительную кампанию, чтобы побудить жителей области сдать в полицию опасные предметы, появившиеся у них при тех или иных обстоятельствах.
В Житомирской области полиция изъяла из незаконного оборота арсенал оружия и опасных предметов (ФОТО)
В Житомирской области полиция изъяла из незаконного оборота арсенал оружия и опасных предметов (ФОТО)
В Житомирской области полиция изъяла из незаконного оборота арсенал оружия и опасных предметов (ФОТО)
В Житомирской области полиция изъяла из незаконного оборота арсенал оружия и опасных предметов (ФОТО)
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