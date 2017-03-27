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У дворах коростенських багатоповерхівок встановлюють нові дитячі майданчики

У дворах коростенських багатоповерхівок встановлюють нові дитячі майданчикиОдин з таких нещодавно відкрили на перехресті вулиць Котляревського та Гастелло. Заступник міського голови Коростеня Олександр Якубовський в інтерв'ю телеканалу Коростень ТВ зауважив, що встановлювати в місті дитячі майданчики вже стало традицією:

"Кожного року ми відкриваємо від трьох до п'яти дитячих майданчиків. Усі вони закуплені за спонсорські кошти. За останні 12-15 років за кошти з міського бюджету не було встановлено жодного майданчика. Як правило, вони встановлюються за сприяння депутатів різного рівня. Цей гарний майданчик, який встановлений у дворі будинків Котляревського, 2 та Гастелло, 22, розміщений за сприяння депутата облради. Два таких майданчики було закуплено ще у грудні минулого року, але взимку ми їх не ставили".

Майданчик пофарбований у яскраві кольори та складається із гойдалки, гірки, турніків та пісочниці. Ще восени до депутата Житомирської облради Володимира Самчука із проханням звернулися мешканці будинків за адресами Котляревського, 2 та Гастелло, 22. Коростенці попросили посприяти встановленню у дворах будинків дитячих майданчиків, адже дітей у будинках мешкає багато, а гратися їм не було де, каже Володимир Самчук:

"Ми маємо багато цілей, на які потрібно витрачати кошти, але, на моє переконання, потрібно в першу чергу займатися проектами суспільного значення. Зрозуміло, що дітям потрібно гратися і витрачати своє енергію. Дитячий майданчик – одне із найкращих для цього місць".

За інформацією журналістів телеканалу Коростень ТВ, незабаром у мікрорайоні Військове містечко буде встановлено ще два дитячих майданчики.

103fm.com.ua
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