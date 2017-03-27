Торік СБУ області не допустила придбання за бюджетні кошти шкільних автобусів російського виробництва

Викриття і припинення каналів фінансової і матеріальної підтримки терористичної і сепаратистської діяльності залишається одним з провідних напрямків в роботі обласного Управління СБУ. Впродовж останніх двох років працівниками цієї структури викрито та не допущено декілька спроб зловмисників фінансувати терористів через міжнародну систему онлайн-розрахунків. Як нам повідомили з прес-групи обласного Управління СБУ, спільники бойовиків зареєстрували у системі більше десятка гаманців та намагалися збирати кошти на підтримку самопроголошених псевдореспублік. Реквізити рахунків зловмисники розмістили на "відкритих" Інтернет-ресурсах сепаратистської спрямованості. СБУ офіційно передала реквізити гаманців у головний офіс системи онлайн-розрахунків, який відразу блокував їх обслуговування.
Також працівники обласного Управління СБУ не допустили придбання за бюджетні кошти автобусів, виготовлених у сусідній державі. Завдяки втручанню правоохоронців місцеві органи влади відмовились від закупівлі російських автобусів за понад 35 мільйонів гривень. За ці гроші придбали шкільні автобуси вітчизняного виробника з належними характеристиками.
Також минулого року за матеріалами СБУ на Житомирщині до державного сектору економіки повернуто майже 32 мільйони гривень. Рішеннями судів конфісковано майна і товарно-матеріальних цінностей на суму 4 мільйони гривень. Крім того, працівниками управлінням попереджено завдання економічних збитків державі на понад 41 мільйон гривень. Такі дані нам повідомили з прес-групи обласного Управління Служби Безпеки України.
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