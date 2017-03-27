На Житомирщині поліцейські за результатами проведених досліджень встановили чоловіка, який кинув гранату у натовп під час конфлікту в Олевську

Про це 27 березня під час прес-конференції повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області В’ячеслав Печененко. Тоді, 16 січня, через вибух гранати уночі у центрі м. Олевська загинуло двоє людей та одного чоловіка було травмовано, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Підозрюваний у зухвалому й цинічному вчинку виявився 30-річним місцевим жителем. Відразу після описаних подій він залишив межі не лише області, а й України.
Однак поліцейські у результаті слідчо-розшукових заходів та низки проведених експертиз зібрали докази, що підтверджують вину у загибелі двох людей саме цього чоловіка.
- У результаті вибуху гранати смертельні поранення тоді отримали 34-річний житель Київщини та 32-річний житель Львівської області. Також легких тілесних ушкоджень зазнав 22-річний житомирянин, - повідомив начальник ГУНП Житомирщини В’ячеслав Печененко. - Нині офіційно винесено підозру 30-річному мешканцю Олевська та оголошено його у міжнародний розшук. Проводяться заходи для затримання молодика та передачі українським правоохоронним органам.
Досудове розслідування проводиться за ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 263 (Незаконне поводження за зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді ув’язнення до 15 років або довічного позбавлення волі.