Житомирська поліція затримала підозрюваного у викраденні автобуса зі стрільбою у м. Києві

26 березня оперативники Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини затримали 29-річного чоловіка, причетного до вчинення низки тяжких злочинів на території кількох областей, у тому числі Житомирської. За рік з моменту звільнення з в’язниці молодик відзначився такими кримінальними діяннями, як зґвалтування, розбійні напади, незаконні заволодіння транспортними засобами та посягання на життя працівника правоохоронного органу, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Про резонансне затримання йшлося на прес-конференції в Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області 27 березня за участі керівництва ГУНП.
– Житомирські правоохоронці провели масштабну і кропітку роботу, задіяли максимум зусиль і засобів, щоб зібрати доказову базу і врешті розшукати підозрюваного, який вчинив тяжкі злочини у регіоні: зґвалтування, розбійні напади, незаконне заволодіння транспортним засобом. Крок за кроком оперативники таки встановили місце перебування розшукуваного. Його затримали у м. Фастові Київської області. Зрозумівши, що відступати нікуди, чоловік зізнався у вчиненні низки інших резонансних злочинів, у т.ч. у причетності до недавніх подій у м. Києві та на території сусіднього регіону, - прокоментував начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко.
Особу затриманого поліцейські встановили у рамках розслідування розбійного нападу та зґвалтування, учинених восени 2016 року відносно жительки Любарського району. Тоді поліцейські затримали одного із двох нападників. Місцезнаходження іншого, 29-річного жителя столиці, оперативники встановлювали.
Як розповів начальник УКР ГУНП Житомирщини Віктор Бугира, про розшукуваного було відомо, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і відбував покарання у місцях позбавлення волі. Однак весною 2016 року він звільнився у зв’язку з дією норм так званого «закону Савченко». А уже за кілька місяців проявив себе, учинивши розбійний напад та згвалтування у Любарському районі Житомирщини. Його пошуки ускладнювалися тим, що він немісцевий і міг переховуватися у будь-якому регіоні і, як виявилося, під чужим ім’ям.
Однак, як було встановлено згодом, підозрюваний знову з’явився на Житомирщині. На цей раз узимку із розбійним нападом на жителя Попільнянського району і заволодінням його машиною ВАЗ.
26 березня підозрюваний був затриманий оперативниками кримінальної поліції ГУНП Житомирщини у м. Фастові на пішохідному переході місцевої залізничної станції.
Як нині встановлено, серед кримінальних пригод затриманого – викрадення автобуса у м. Києві зі стрільбою у правоохоронців, крадіжки косметичних засобів з магазинів та бланків паспортів з відділення столичної міграційної служби, а також незаконне заволодіння транспортним засобом ще й у Чернігівській області.
Сам затриманий розповів, що після звільнення з в’язниці йому вдалося працевлаштуватися, однак через кілька місяців добропорядне життя набридло і він вирішив взятися за старе. Викрадені або відібрані у результаті розбоїв речі він перепродавав.
У результаті проведених санкціонованих обшуків в орендованій у столиці квартирі рецидивіста, поліцейські вилучили зброю, формений одяг поліцейського та військовослужбовця, радіостанції, паспорти (викрадені ним з відділення ДМС), комп’ютерну техніку, низку інших речових доказів.
За вчинені за рік його перебування на свободі злодіяння чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.
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