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Житомирська поліція затримала підозрюваного у викраденні автобуса зі стрільбою у м. Києві

26 березня оперативники Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини затримали 29-річного чоловіка, причетного до вчинення низки тяжких злочинів на території кількох областей, у тому числі Житомирської. За рік з моменту звільнення з в’язниці молодик відзначився такими кримінальними діяннями, як зґвалтування, розбійні напади, незаконні заволодіння транспортними засобами та посягання на життя працівника правоохоронного органу, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Житомирська поліція затримала підозрюваного у викраденні автобуса зі стрільбою у м. Києві

Про резонансне затримання йшлося на прес-конференції в Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області 27 березня за участі керівництва ГУНП.

– Житомирські правоохоронці провели масштабну і кропітку роботу, задіяли максимум зусиль і засобів, щоб зібрати доказову базу і врешті розшукати підозрюваного, який вчинив тяжкі злочини у регіоні: зґвалтування, розбійні напади, незаконне заволодіння транспортним засобом. Крок за кроком оперативники таки встановили місце перебування розшукуваного. Його затримали у м. Фастові Київської області. Зрозумівши, що відступати нікуди, чоловік зізнався у вчиненні низки інших резонансних злочинів, у т.ч. у причетності до недавніх подій у м. Києві та на території сусіднього регіону, - прокоментував начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко.

Особу затриманого поліцейські встановили у рамках розслідування розбійного нападу та зґвалтування, учинених восени 2016 року відносно жительки Любарського району. Тоді поліцейські затримали одного із двох нападників. Місцезнаходження іншого, 29-річного жителя столиці, оперативники встановлювали.

Як розповів начальник УКР ГУНП Житомирщини Віктор Бугира, про розшукуваного було відомо, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і відбував покарання у місцях позбавлення волі. Однак весною 2016 року він звільнився у зв’язку з дією норм так званого «закону Савченко». А уже за кілька місяців проявив себе, учинивши розбійний напад та згвалтування у Любарському районі Житомирщини. Його пошуки ускладнювалися тим, що він немісцевий і міг переховуватися у будь-якому регіоні і, як виявилося, під чужим ім’ям.

Однак, як було встановлено згодом, підозрюваний знову з’явився на Житомирщині. На цей раз узимку із розбійним нападом на жителя Попільнянського району і заволодінням його машиною ВАЗ.

26 березня підозрюваний був затриманий оперативниками кримінальної поліції ГУНП Житомирщини у м. Фастові на пішохідному переході місцевої залізничної станції.

Як нині встановлено, серед кримінальних пригод затриманого – викрадення автобуса у м. Києві зі стрільбою у правоохоронців, крадіжки косметичних засобів з магазинів та бланків паспортів з відділення столичної міграційної служби, а також незаконне заволодіння транспортним засобом ще й у Чернігівській області.

Сам затриманий розповів, що після звільнення з в’язниці йому вдалося працевлаштуватися, однак через кілька місяців добропорядне життя набридло і він вирішив взятися за старе. Викрадені або відібрані у результаті розбоїв речі він перепродавав.

У результаті проведених санкціонованих обшуків в орендованій у столиці квартирі рецидивіста, поліцейські вилучили зброю, формений одяг поліцейського та військовослужбовця, радіостанції, паспорти (викрадені ним з відділення ДМС), комп’ютерну техніку, низку інших речових доказів.

За вчинені за рік його перебування на свободі злодіяння чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.
Житомирська поліція затримала підозрюваного у викраденні автобуса зі стрільбою у м. Києві
Житомирська поліція затримала підозрюваного у викраденні автобуса зі стрільбою у м. Києві
Житомирська поліція затримала підозрюваного у викраденні автобуса зі стрільбою у м. Києві
Житомирська поліція затримала підозрюваного у викраденні автобуса зі стрільбою у м. Києві
Житомирська поліція затримала підозрюваного у викраденні автобуса зі стрільбою у м. Києві
Житомирська поліція затримала підозрюваного у викраденні автобуса зі стрільбою у м. Києві
Житомирська поліція затримала підозрюваного у викраденні автобуса зі стрільбою у м. Києві
Житомирська поліція затримала підозрюваного у викраденні автобуса зі стрільбою у м. Києві
Житомирська поліція затримала підозрюваного у викраденні автобуса зі стрільбою у м. Києві
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