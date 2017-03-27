Прокуратура Житомирщини розпочала розслідування фактів умисного неподання екс-посадовцями органу державної влади електронних декларацій про доходи

Органи прокуратури Житомирської області займають принципову та наступальну позицію щодо виявлення фактів корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, невідкладно реагуючи на них, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Зокрема, у березні цього року Коростишівською місцевою прокуратурою опрацьовано відомості Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та встановлено факт умисного порушення колишніми працівниками територіальних підрозділів Управління ДСНС України в Житомирській області вимог антикорупційного законодавства.
Установлено, що троє осіб начальницького складу пожежно-рятувальних частин цього Управління звільнилися у січні 2017 року із займаних посад. Однак, у порушення вимог ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», умисно не подали на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції електронну декларацію при припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.
За фактами порушення антикорупційного закону, Коростишівською місцевою прокуратурою зареєстровано три кримінальні провадження за ч. 1 ст. 366-1 КК України (умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції»).
Досудове розслідування проводять органи Нацполіції в області, процесуальне керівництво здійснює Коростишівська місцева прокуратура.
Наразі встановлюються усі обставини вчинення злочину.
Довідково: санкція зазначеної статті передбачає штраф від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.