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У Житомирі поліція охорони затримала п’яного винуватця аварійної ситуації у центрі міста (ФОТО)

У Житомирі поліція охорони затримала п’яного винуватця аварійної ситуації у центрі міста (ФОТО)Подія трапилася уночі 24 березня на одній з центральних вулиць м.Житомира. Службовий автомобіль з екіпажем поліції охорони ледве уник лобового зіткнення з «Опелем», водій якого рухався назустріч і різко виїхав на зустрічну смугу. Як виявилося після короткого переслідування, керманич легковика перебував добряче напідпитку, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Попередньо з’ясовано, що близько 4 години ранку по вул. Театральній у напрямку центру міста службовим автомобілем рухався екіпаж працівників Управління поліції охорони, задіяний до несення служби. Назустріч їхав «Опель Омега», керманич якого при наближенні до поліцейської автівки, раптово виїхав на смугу зустрічного руху, ризикуючи здійснити лобове зіткнення. Ухилитися від зустрічного легковика і уникнути дорожньо-транспортної пригоди водієві службового авто вдалося, лише різко вивернувши кермо убік. Завдяки майстерності поліцейського водія ніхто з людей не постраждав, автомобілі теж не пошкоджені.

Поліцейські вийшли з авто, аби з’ясувати, що з водієм «Опеля», однак той, не зупинившись після створення аварійної ситуації, поїхав далі.

Правоохоронці прослідували за ним і за допомогою увімкнених проблискових маячків та гучномовця змусили керманича зупинитися.

Під час спілкування з чоловіком, який перебував за кермом «Опеля», помітили його неадекватний стан. Сп’яніння видавали хитка хода, незв’язна мова, загальна дезорієнтація у просторі та відчутний стійкий запах алкоголю від співрозмовника.

За таких обставин на місце події було викликано наряд патрульних поліцейських. Керманич «Опеля» виявився 43-річним жителем обласного центру. Під час його освідування зафіксовано перебування чоловіка у стані алкогольного сп’яніння (1,36 проміле). Він пояснив, що святкував день народження.

Відтак відносно нетверезого керманича було складено протокол про адімінстративне правопорушення за ст.130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Горе-імениннику тепер загрожує понад 10 тисяч гривень штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами строком на 1 рік.
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